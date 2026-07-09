Vom avea sau nu Guvern cu puteri depline până în toamnă? Deputatul clujean Radu Moisin: „Situația este foarte tensionată”

Deputatul clujean Radu Moisin (PNL) a comentat situația crizei politice din România și a explicat că în Parlamentul României există o stare de neîncredere generalizată.

Deputatul clujean Radu Moisin (PNL): „În Parlamentul României există o stare de neîncredere reciprocă generalizată” | Foto: monitorulcj.ro

Deputatul clujean Radu Moisin (Partidul Național Liberal) a comentat blocajul pentru formarea unui Guvern cu puteri depline și a spus că situația este tensionată.

Reporterul monitorculcj.ro l-a întrebat pe Radu Moisin dacă există posibilitatea de a avea un guvern cu puteri depline până la toamnă sau vom rămâne până atunci cu Executivul interimar condus de Ilie Bolojan.

Deputatul clujean Radu Moisin: „În Parlament există o stare de neîncredere. Situația este tensionată”

„Tot se spune că până la toamnă rămânem așa (fără guvern cu puteri depline - n. red.). Nu este obligatoriu. O sesiune extraordinară (a Parlamentului României - n. red.) poate fi convocată oricând. Dacă se dorește. Nu există niciun impediment din acest punct de vedere”, a spus Radu Moisin, joi, 9 iulie 2026, în cadrul unei conferințe de presă unde și-a prezentat raportul de activitate parlamentară pentru primele șase luni din 2026.

Deputatul clujean a spus că în Parlamentul României există o stare de neîncredere reciprocă generalizată.

Radu Moisin: „PNL nu mai are încredere în PSD”

„PNL nu mai are încredere în PSD. Nu știu dacă este și reciproc. Cu AUR nu dorește nimeni o majoritate. PNL, USR și UDMR nu au suficiente voturi. Mai lipsesc vreo 80 de voturi pentru investirea unui nou guvern. Celor de la PSD le lipsesc și mai multe voturi. Momentan, situația este foarte tensionată”, a mai spus Radu Moisin.

Liberalul a vorbit despre consultările pe care ar urma să le aibă președintele României, Nicușor Dan cu liderii partidelor parlamentare, luni, 13 iulie 2026.

„Vom vedea dacă lucrurile se vor debloca în urma consultprilor de la Cotroceni. Sunt destul de pesimist în punct de vedere”, a mai spus Radu Moisin.

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