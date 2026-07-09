Ciprian Deac, devastat de moartea lui Gabi Mureșan: „De când a aflat, plânge întruna! Plânge, plânge, plânge”

Gabi Mureșan, fost jucător la CFR Cluj și actualul primar al comunei Apold din județul Mureș, s-a stins din viață la 44 de ani.

Gabi Mureșan, fost jucător la CFR Cluj, a murit la vârsta de 44 de ani / Foto: DAVID PASARIS, AGERPRES FOTO

Gabi Mureșan, fost jucător la CFR Cluj și actualul primar al comunei Apold din județul Mureș, s-a stins din viață la 44 de ani.

Fostul mijlocaș al grupării din Gruia s-a înecat într-un lac aflat în apropiere de Apold. A fost scos din apă după mai bine de două ore și jumătate, când a fost constatat decesul.

Acționar minoritar la CFR Cluj, Ștefan Gadola a oferit detalii cutremurătoare despre moartea lui Gabi Mureșan.

„Am aflat vestea... Am fost foarte apropiat de el. Inclusiv anul ăsta a fost la mine, am mai lucrat împreună și după ce a plecat la primărie. Făcuse un parc fotovoltaic. A fost un om deosebit. Chiar anul acesta venise în lojă, cu Cadu, cu toată lumea. Este un caz șocant, nu pot să cred.

Familia l-a căutat și nu l-a găsit. L-a căutat pe camere și au văzut că a sărit în lac după saună. Făcuse o saună și probabil a vrut să se răcorească, avea el obiceiul ăsta. Se pare că a făcut un șoc termic, nu știu încă mai multe amănunte.

Atâta știu. Familia a alertat SMURD-ul și l-au găsit... Au încercat să-l resusciteze, a răspuns un pic, dar n-au mai reușit să-l aducă la viață.

E șocant! Știți cum era Gabi? Când te loveai de el, parcă te lovea trenul. Atât era de puternic și de solid, avea o constituție fantastică.

Mi-au spus colegii... Deac plânge întruna. De când a aflat, plânge, plânge, plânge. E șocat și el, au fost colegi mult timp, așa cum sunt toți”, a declarat Gadola, pentru GSP.ro.

Simbol pentru CFR Cluj!

Născut la Sighișoara, Gabi Mureșan a început fotbalul la Gaz Metan Mediaș. A mai trecut pe la Gloria Bistrița până să ajungă la CFR Cluj, clubul unde a cunoscut cel mai mare succes al carierei sale.

În Gruia, fostul mijlocaș a câștigat trei titluri de campion (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011). Pe lângă trofeele interne cu CFR, Mureșan a disputat 13 meciuri în grupele Ligii Campionilor și 9 prezențe în tricoul Echipei Naționale.

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