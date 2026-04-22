„Bolojeniștii” din PSD avertizează: criza politică atrage o criză economică, iar partidul „se duce în cap”

Lideri influenți din PSD rup rândurile și susțin necesitatea reformelor inițiate de premierul liberal Ilie Bolojan.

Foto: ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO

Decizia PSD de a retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan generează disensiuni în PSD.

Lideri importanți din partidul condus de Sorin Grindeanu își exprimă public susținerea pentru reformele inițiate de premierului Ilie Bolojan (PNL) și critică poziția social-democraților.

„E un moment foarte bun de făcut reforme adevărate fix în zilele care urmează”, a declarat, miercuri, primarul sectorului 3, Robert Negoiță (PSD).

Declarația sa vine la scurt timp de la poziția publică exprimată marți seara prin care își arăta susținerea pentru demersurile de reformă inițiate de Ilie Bolojan, în opoziție cu linia de partid a social-democraților, care nu îl mai vor la guvernare pe liderul liberal Bolojan.

În cadrul unei intervenții live la Digi24, Robert Negoiță a pledat pentru continuarea reformelor și „oprirea găurilor negre” din economie.

„Dacă oprim găurile negre (din economie – n. red.), o să avem mai mulți bani pentru investiții și protecție socială”, a adăugat Negoiță.

Marți seara, primarul sectorului 3, Robert Negoiță, a transmis un mesaj video pe contul să de Facebook în care semnala că premierul Ilie Bolojan ar merita susținere să facă reforme și a atras atenția că este important să se realizeze curățenie în societățile de stat care generează pierderi în fiecare an.

„Nu contează, ne place, nu ne place, domnul Bolojan, importante sunt câteva aspecte (...) s-au întâmplat niște reforme până acum, reforma administrativă, foarte important, că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, cu nenorociri, rubedenii. Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem. Am senzația că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba. S-au întâmplat niște lucruri, am înțeles că există șanse să fie puțină curățenie și în societățile astea de stat care generează pierderi în fiecare an și de asemenea, toate colcăie de clientelă politică și așa mai departe. Cred că ar merita puțină susținere măcar pentru chestiunea asta, să le facă p-astea, să rezolve cu reformele”, a afirmat Robert Negoiță, marți, într-o postare video Facebook.

Constantin Toma, critici acide pentru Grindeanu

Un alt lider PSD care face notă discordantă cu linia partidului este primarul Buzăului, Constantin Toma, numit de Grindeanu „bolojenistul nostru”. De altfel, Toma s-a remarcat în timp prin poziții ferme și față de politicile promovate de fostul premier PSD Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău.

Toma a contestat decizia partidului condus de Sorin Grindeanu de a retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan și a susținut necesitatea reformelor.

„Dacă PSD ajunge în opoziție este posibil să nu mai poată ieși de acolo.

S-au făcut o mulțime de greșeli, PSD împreună cu PNL au dus țara într-o situație extrem de proastă, dar diferența dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este că Bolojan este un tip corect”, declara, luni, primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD).

„Bolojan încearcă să salveze țara. Iar Sorin Grindeanu și echipa de conducere de la București tergiversează tot, bagă bățul prin gard în permanență... nici în acest moment nu avem bugete la nivel local”, semnala Constantin Toma într-o reacție critică la blocajele PSD din Coaliție, tergiversări ce au un impact economic semnificativ atât la nivel central, cât și local.

Miercuri, după consultările de la Cotroceni, liderul PSD Sorin Grindeanu declara că poate trece în opoziție sau poate continua colaborarea în coaliție fără Ilie Bolojan premier.

La rândul său, liderul PNL Ilie Bolojan i-a transmis, miercuri, președintelui Nicușor Dan că își asumă în continuare mandatul de premier.

