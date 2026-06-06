Moarte cumplită în Sibiu! Un bărbat de 34 de ani a fost atacat mortal de un urs.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani și-a pierdut viața sâmbătă dimineață după ce a fost atacat de un urs în apropierea localității Prod, județul Sibiu.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani și-a pierdut viața sâmbătă dimineață după ce a fost atacat de un urs în apropierea localității Prod, județul Sibiu. | Foto: Primăria Feleacu / imagine ilustrativă

Bărbatul a fost găsit în stare critică la ieșirea din localitatea Prod, după ce autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112. Echipajele medicale ajunse la fața locului au constatat că victima prezenta leziuni incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs, conform Agerpres.ro.

La fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD și un elicopter medical, însă victima prezenta răni incompatibile cu viața.

Intervenție de urgență după un apel la 112

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență 112, care anunța că un bărbat este grav rănit la ieșirea din localitatea Prod.

În sprijinul echipajului SMURD a fost mobilizat și elicopterul SMURD, însă intervenția medicilor nu a mai putut salva victima.

Leziuni incompatibile cu viața

Reprezentanții ISU Sibiu au transmis că, la sosirea echipajelor de intervenție, bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs.

„La sosirea echipajului SMURD la fața locului s-a constatat că un bărbat în vârstă de aproximativ 34 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs”, au precizat reprezentanții ISU Sibiu.

Ancheta continuă

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Incidentul readuce în atenție problema prezenței urșilor în apropierea localităților și riscurile la care sunt expuși locuitorii din zonele în care animalele sălbatice ajung tot mai frecvent în căutare de hrană.

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