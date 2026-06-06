Vreme capricioasă la Cluj-Napoca. Care este prognoza meteo

Clujenii vor avea parte sâmbătă, de o vreme schimbătoare, specifică începutului de vară.

Meteorologii au anunțat ploaie la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Dimineața va începe cu un cer parțial însorit. Valorile termice vor urca până la aproximativ 25-27 de grade Celsius, iar în prima parte a zilei cerul va fi variabil, cu perioade însorite. Spre după-amiază și seară însă, instabilitatea atmosferică se va accentua.

Conform ANM, județul Cluj se află sub o atenționare de Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă începând cu cea de-a doua parte a zilei, în intervalul 12:00 – 23:00. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge 50-70 km/h. Pe alocuri, fenomenele pot fi însoțite de grindină și cantități însemnate de apă.

Pe parcursul nopții, vremea va începe treptat să devină mai stabilă, iar temperaturile se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius.



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