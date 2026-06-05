Nicușor Dan, despre explozia dronei în Portul Constanța: „Pe partea marină, va urma o discuție pentru a înțelege lipsurile pe care le avem”

Nicușor Dan a anunțat consultări cu instituțiile de apărare în urma exploziei dronei în Portul Constanța: „Pentru mine, dronele marine sunt un subiect nou”, spune președintele României.

Nicușor Dan, despre explozia dronei în Portul Constanța: „Pe partea marină, va urma o discuție pentru a înțelege lipsurile pe care le avem”|Foto: Administrația Prezidențială a României - Facebook

La finalul Summitul UE-Balcanii de Vest, președintele Nicușor Dan a anunțat că vor urma consultări, sâmbătă, cu instituțiile de apărare din țară, pentru a evalua eventualele riscuri în contextul dronei marine care a explodat în Portul Constanța.

Întrebat ce măsuri va lua România în contextul incidentelor de securitate din ultima perioadă, șeful statului a admis că subiectul dronelor marine este unul „nou”:

„Pe partea marină, cel puţin pentru mine, e un subiect nou”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre explozia dronei în Portul Constanța: „Pe partea marină, va urma o discuție pentru a înțelege lipsurile pe care le avem”

La finalul Summitului UE-Balcanii de Vest, președintele Nicușor Dan anunțat, în cadrul unei declarații de presă, că vor urma consultări cu instituțiile responsabile pentru a înțelege contextul, echipamentele și eventualele lipsuri existente în condițiile exploziei dronei marine în Portul Constanța.

„Pe partea marină, cel puţin pentru mine, e un subiect nou.

Dar voi avea mâine o discuţie cu instituţiile responsabile, pentru ca eu însumi să înţeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem.

Pe partea aviatică, de drone aeriene, au fost, după cum știți, de-a lungul timpului, și aveam informații în timp real”, a declarat președintele Nicușor Dan în declarația de presă susținută în Muntenegru.

„În urma acestei întâlniri vom putea să comunicăm public părțile care sunt publice din necesarul nostru”, a adăugat șeful statului.

Reacția Guvernului în urma incidentului de securitate

Drona marină care a explodat vineri în Portul Constanța făcea parte dintr-un grup de alte patru drone ucrainene, asupra cărora armata Ucrainei a pierdut controlul. Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului, potrivit unei informări publicate de Guvern.

„În data de 05.06.2026, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cu privire la faptul că în Dana 78, în Portul Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă.

Au fost informate MApN și SRI.

Totodată, s-a relaționat cu Autoritatea Navală Română pentru restricționarea traficului naval în Portul Constanța, respectiv cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța pentru securitatea portuară. O echipă din cadrul Grupului de Nave Constanța s-a deplasat în zonă pentru izolarea perimetrului până la sosirea forțelor specializate.

Imediat după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone. Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului”, potrivit Guvernului.

Forțele Navale ucrainene au anunțat că drona maritimă care s-a autodetonat în Portul Constanța este de origine ucraineană.

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„Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române. Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări părții române de îndată în situații similare care pot genera riscuri la adresa României”, se mai arată în informarea publicată de Executiv.

Potrivit Forțelor Navale ucrainene, drona a ieșit de sub control după ce a fost perturbată de sistemele de război electronic rusești. În urma bruiajului, aceasta a deviat de la traiectoria stabilită și a plutit în derivă către coasta României.

Drona maritimă s-a autodetonat vineri în Portul Constanța, fără a provoca victime. Incidentul a avut loc în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

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