De ce nu a detectat SCOMAR drona care s-a autodetonat în Portul Constanța? Cum a justificat MAI

După incidentul produs vineri în Portul constanța, unde o dronă maritimă fără pilot s-a autodetonat, Ministerul Afacerilor Interne a venit cu explicații privind funcționarea sistemului SCOMAR.

Drona maritimă fără pilot s-a autodetonat fără a provoca victime / Foto: Imagine generată cu ajutorul AI

Potrivit MAI, citat de Agerpres.ro, Sistemul Integrat de Supraveghere Maritimă (SCOMAR) nu este nici un radar singular și nici un sistem militar anti-dronă, așa cum s-a sugerat în spațiul public. După spusele lor, acest sistem a fost conceput pentru activitatea Gărzii de Coastă și este folosit pentru supravegherea frontierei maritime, monitorizarea traficului naval, combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.

De ce nu a detectat SCOMAR drona

Ministerul Afacerilor Interne susține că incidentul din Portul Constanța vizează „o categorie tehnică diferită de ținte față de cele pentru care SCOMAR a fost proiectat și configurat operațional”. Potrivit instituției, Sistemul Integrat de Supraveghere Maritimă a fost proiectat și optimizat pentru detectarea, identificarea și monitorizarea ambarcațiunilor și navelor de interes, în special a celor cu dimensiuni mai mari de șase metri.

În schimb, autoritățile mai menționează că drona maritimă fără pilot identificată în Portul Constanța avea „caracteristici specifice unei platforme de dimensiuni reduse, cu profil de detecție foarte scăzut și amprentă radar redusă”, diferite de cele ale ambarcațiunilor și navelor pentru care sistemul este optimizat.

MAI a precizat și că SCOMAR „funcționează în parametrii tehnici și operaționali pentru care a fost conceput” și că nu reprezintă „un radar singular și nici un sistem militar anti-dronă”, ci un sistem integrat de supraveghere maritimă destinat activităților Gărzii de Coastă.

Incidentul a avut loc vineri, în jurul orei 10:30, în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Drona maritimă fără pilot s-a autodetonat fără a provoca victime.

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