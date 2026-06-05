Sabău a semnat şi revine pe bancă după opt luni de pauză! A fost prezentat oficial

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), liber de contract din luna octombrie a anului trecut, a ajuns la un acord cu Farul Constanţa pentru a prelua banca tehnică a echipei.

Neluțu Sabău a plecat de la „U” Cluj în luna octombrie a anului trecut / Foto: arhivă monitorulcj.ro

Cu toate că Flavius Stoican a reuşit să menţină echipă în prima ligă, nu va continua pe banca Farului şi în sezonul viitor.

Cele două părţi au ajuns marţi la o înţelegere privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului, iar locul său pe banca tehnică a fost luat de Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani).

Ultima oară la Universitatea Cluj, Neluţu Sabău s-a despărţit de ardeleni în luna octombrie a anului trecut. După un început nefast de sezon, „Moţul” a fost demis şi înlocuit cu Cristiano Bergodi.

„Bine ai venit, Ioan Ovidiu Sabău! Începând de astăzi, tehnicianul de 58 de ani este noul antrenor principal al Farului”, a anunţat fosta campioană a României.

Fostul internaţional a fost pe lista celor de la Farul şi înainte să se ajungă la un acord cu Flavius Stoican, însă cel poreclit Moţul a refuzat să preia echipa din timpul sezonului.

Constănţenii au evitat retrogradarea, astfel că Sabău va avea timp de a-şi alege jucătorii cu care va lucra în acest sezon, de a efectua transferurile necesare şi de a-şi implementa ideile de joc pentru ca echipa să redevină una dintre forţele Superligii.

Gaz Metan Mediaş, Gloria Bistriţa, FC Timişoara, FCM Târgu Mureş, Rapid şi ASA Târgu Mureş sunt celelalte echipe pregătite de acesta de-a lungul carierei.

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