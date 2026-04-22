Partidele din coaliţia de guvernare, chemate la consultări de preşedintele Nicuşor Dan

Nicușor Dan cheamă miercuri partidele din coaliție la consultări, după ce PSD a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Consultări la Cotroceni cu liderii coaliției de guvernare| Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan va avea miercuri, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii coaliției de guvernare.

Consultări la Cotroceni cu liderii coaliției de guvernare

„În temeiul prerogativelor constituționale, președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide și formațiuni politice parlamentare, pentru consultări - PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităților naționale, USR”, a informat Administrația Prezidențială.

Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat marți că va merge la consultările de la Palatul Cotroceni având ca mandat rezoluția adoptată de conducerea liberală, în care se arată sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea sa și pentru finalizarea reformelor asumate. Liberalii au reconfirmat că, dacă PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, partidul nu va mai face parte dintr-o coaliție cu această formațiune politică.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că la consultările de miercuri de la Palatul Cotroceni îi va spune președintelui Nicușor Dan că social-democrații nu îl mai susțin pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier și că aceștia doresc să continue într-o coaliție proeuropeană, dacă se poate.

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că parlamentarii partidului, reuniți marți în ședință, au decis în unanimitate să susțină rămânerea în Guvern, chiar dacă PSD „dezertează”.

UDMR nu are „niciun motiv” să se retragă din Guvern, a transmis președintele Kelemen Hunor.

România a intrat luni în criză guvernamentală, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

Luni seara, după o ședință a Partidului Național Liberal, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că va continua să își exercite mandatul.

Consultările vor avea loc după următorul program:

*ora 9:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

*ora 10:30 - Partidul Național Liberal (PNL);

*ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

*ora 16:30 - Grupul parlamentar al minorităților naționale;

*ora 18:30 - Uniunea Salvați România (USR).

CITEȘTE ȘI: