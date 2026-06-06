Cum a ajuns drona ucraineană să explodeze în Portul Constanța. Petrolierul rusesc care ar fi fost ținta operațiunii

Explozia produsă vineri dimineață în Portul Constanța ar fi fost consecința unei operațiuni militare ucrainene desfășurate în Marea Neagră împotriva unui petrolier inclus de Kiev pe lista „flotei fantomă” a Rusiei.

Cum a ajuns drona ucraineană să explodeze în Portul Constanța / Foto: Spotmedia.ro

Potrivit Spotmedia.ro, ținta ar fi fost petrolierul Safeen Elona, navă care plecase din portul Midia Năvodari, cu puțin peste o ora înainte de incident și se îndrepta către portul rusesc Novorossiisk. În jurul orei 10:30, o explozie a fost auzită în Portul Constanța, după ce o dronă maritimă ucraineană de tip Sea Baby s-a autodetonat. Dispozitivul era echipat mai degrabă pentru misiuni de recunoaștere și monitorizare, fiind dotat cu radare și sisteme de supraveghere.

Înainte de explozie, autoritățile române au fost alertate de partea ucraineană și au luat măsuri de evacuare pentru a evita victimele în rândul populației. Peste 1.000 de persoane au fost evacuate de pe plajele din județul Constanța. Președintele Nicușor Dan a declarat că drona făcea parte dintr-o operațiune militară desfășurată de Ucraina împotriva agresiunii ruse și că forțele de la Kiev au pierdut controlul asupra unor astfel de mijloace în urma acțiunilor de război electronic desfășurate de Rusia.

Și Marina Militară a Ucrainei a confirmat incidentul, precizând că una dintre ambarcațiunile navale fără pilot folosite în cadrul unei misiuni în Marea Neagră a pierdut controlul și a ajuns în largul coastelor României. De asemenea, potrivit autorităților de la Kiev, informațiile necesare au fost transmise forțelor navale române pentru a preveni eventuale pierderi în rândul populației civile.

Din declarațiile oficiale reiese că în zona acționau mai multe drone maritime. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că existau informații despre cel puțin 5 astfel de dispozitive, unul fiind detonat în apele internaționale, unul fiind cel care a ajuns în Portul Constanța, iar alte trei fiind căutate.

Petrolierul Safeen Elona, pe lista neagră a Ucrainei

Cu aproximativ o oră înainte de explozia din Constanța, petrolierul Safeen Elona părăsea Portul Midia Năvodari.

Nava navighează sub pavilionul Insulelor Marshall și avea ca destinație portul rusesc Novorossiisk, aflat la aproximativ 800 de kilometri distanță. Potrivit unor surse citate în materialul inițial, operațiunea dronelor ucrainene ar fi avut ca obiectiv distrugerea acestui petrolier. Safeen Elona este inclus de autoritățile ucrainene pe lista navelor care fac parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei. Kievul susține că astfel de nave sunt folosite pentru transportul petrolului și al produselor petroliere rusești, ocolind sancțiunile internaționale impuse Moscovei.

Pe site-ul guvernului ucrainean, petrolierul apare ca obiectiv inamic. . Autoritățile susțin că nava a transportat combustibili fosili proveniți din Rusia și că a desfășurat activități suspecte în apropierea porturilor rusești de la Marea Neagră. Conform informațiilor publicate de Kiev, în aprilie 2025 au fost impuse sancțiuni comandantului navei, iar din decembrie 2025 sancțiunile au vizat și petrolierul.

Cazul ridică și semne de întrebare privind prezența repetată a petrolierului în porturile românești. Safeen Elona se află de mai bine de un an și jumătate pe listele navelor asociate flotei fantomă a Rusiei, însă a continuat să opereze în zona porturilor Constanța și Năvodari. Potrivit informațiilor prezentate, nava a mai fost observată în porturile românești și după ce a intrat pe listele de sancțiuni ale Ucrainei.

Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne au fost solicitate să ofere explicații privind situația creată. Radu MIruță a anunțat că a anunțat că va avea împreună cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, o videoconferință cu oficialii ucraineni pentru stabilirea unor proceduri și mecanisme de comunicare mai rapide în astfel de situații.

„Trebuie să înțelegem realitatea în care ne aflăm. Ucraina este o țară aflată în război, iar România se află la granița acestui conflict. Incidente precum cel de astăzi sunt nedorite, dar pot apărea”, a transmis ministrul Apărării.

Oficialul a mai precizat că structurile MAI responsabile în zonă au intervenit pentru protejarea populației și pentru limitarea riscurilor în zona portuară.

Războiul din Marea Neagră pare tot mai aproape de România

În aceeași zi în care a avut loc incidentul de la Constanța, forțele navale ucrainene au desfășurat și alte operațiuni în Marea Azov, unde au anunțat distrugerea a două petroliere utilizate de Rusia. Explozia din Portul Constanța a avut loc la doar o săptămână după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și reprezintă unul dintre cele mai grave episoade în care efectele războiului dintre Rusia și Ucraina s-au resimțit direct pe teritoriul României.

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