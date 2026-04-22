Dan Tarcea (PNL Cluj-Napoca): „PSD fuge de răspundere cu 97,7%. România merge înainte”

Președintele PNL Cluj-Napoca, viceprimarul Dan Tarcea, semnalează că România nu își permite crize politice generate de decizii iresponsabile, precum cele ale PSD: „Fiecare blocaj înseamnă întârzieri, bani pierduți, proiecte amânate și mai puține șanse pentru oameni”, spune liberalul clujean.

Liderul PNL Cluj-Napoca, Dan Tarcea| Foto: Captură video Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Liderul PNL Cluj-Napoca, Dan Ștefan Tarcea, critică „fuga” iresponsabilă a social-democraților de guvernare.

Decizia de retragere a sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, anunțată de PSD, aruncă România într-o criză guvernamentală cu riscuri serioase.

„Nu acum, când avem în joc miliarde de euro din PNRR, legați direct de reforme și termene clare”, a declarat viceprimarul Clujului, Dan Tarcea.

„PSD fuge de răspundere cu 97,7%. România merge înainte.

România nu își permite încă o criză politică generată de decizii iresponsabile, precum cele ale PSD. Nu acum, când avem în joc miliarde de euro din PNRR, legați direct de reforme și termene clare.

Fiecare blocaj înseamnă întârzieri, bani pierduți, proiecte amânate și mai puține șanse pentru oameni”, notează liderul PNL Cluj-Napoca, viceprimarul Dan Tarcea, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Tarcea semnalează că România este în etapa finală pentru aderarea la OCDE, „un moment strategic care cere stabilitate și seriozitate, nu calcule politice ieftine”.

„Continuăm reformele”

„Decizia PSD de a retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și de a ieși de la guvernare nu ajută România. Creează presiune și riscuri reale pentru proiecte esențiale din fiecare comunitate, mare sau mică.

România are însă un Guvern în funcție, cu puteri depline. Responsabilitatea noastră, a liberalilor, este să continuăm reformele și să nu pierdem direcția.

Istoria se repetă: PSD fuge în momentele grele pentru țară. Liderii adevărați nu caută scuze, nu abandonează și își asumă decizii dificile.

România trebuie să meargă înainte”, adaugă liberalul clujean Dan Tarcea în mesajul citat.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat, marți, că Partidul Național Liberal va începe discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern - USR, UDMR și grupul minorităților naționale - pentru formarea unui guvern minoritar. Totodată, premierul a anunțat că partidul pe care îl conduce nu va mai face coaliție cu PSD.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

