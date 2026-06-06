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Atenție! Prezența unui URS a fost observată în județul Cluj
Un urs a fost semnalat sâmbătă în localitatea Buru, județul Cluj, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert.Prezența unui URS a fost observată în județul Cluj |Foto: monitorulcj.ro
Locuitorii sunt sfătuiți să evite zona în care a fost văzut animalul și să rămână în locuințe. De asemenea, reprezentanții ISU Cluj recomandă păstrarea unei distanțe sigure față de urs și evitarea oricărei încercări de a-l fotografia sau hrăni.
Totodată, oamenii sunt îndemnați să își protejeze animalele din gospodărie, fără a se expune unor situații periculoase.
Până în acest moment, nu au fost raportate incidente.
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