Atenție! Prezența unui URS a fost observată în județul Cluj

Un urs a fost semnalat sâmbătă în localitatea Buru, județul Cluj, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert.

Prezența unui URS a fost observată în județul Cluj |Foto: monitorulcj.ro

Locuitorii sunt sfătuiți să evite zona în care a fost văzut animalul și să rămână în locuințe. De asemenea, reprezentanții ISU Cluj recomandă păstrarea unei distanțe sigure față de urs și evitarea oricărei încercări de a-l fotografia sau hrăni.

Totodată, oamenii sunt îndemnați să își protejeze animalele din gospodărie, fără a se expune unor situații periculoase.

Până în acest moment, nu au fost raportate incidente.

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