Reguli noi pentru salarii în România. Ce obligații au angajatorii de la 7 iunie

Angajatorii vor fi obligați să justifice diferențele de salariu. Noi reguli privind transparența salarială intră în vigoare din 7 iunie.

Angajatorii vor fi obligați să justifice diferențele de salariu. | Foto: Pexels

Piața muncii din România intră într-o nouă etapă începând cu 7 iunie, odată cu aplicarea Directivei europene privind transparența salarială. Noile reguli îi obligă pe angajatori să fie mult mai transparenți în privința salariilor și să poată explica, cu argumente obiective și documentate, de ce doi angajați aflați pe poziții similare sunt remunerați diferit.



Specialiștii avertizează că schimbarea nu se rezumă la afișarea salariului în procesul de recrutare, ci presupune o reevaluare a modului în care companiile își stabilesc politicile salariale, promovările și criteriile de evaluare a personalului, notează Adevărul.ro.



Una dintre principalele modificări vizează procesul de recrutare. Angajatorii vor avea obligația de a comunica salariul sau intervalul salarial aferent postului înainte de susținerea interviului, astfel încât candidații să știe încă de la început la ce nivel de remunerare se pot aștepta. Nu este obligatoriu ca salariul să apară în anunțul de angajare, însă candidatul trebuie informat înainte de interviu, inclusiv prin e-mail.



În același timp, angajatorii nu vor mai putea solicita informații despre salariile anterioare ale candidaților. Măsura urmărește să împiedice perpetuarea unor diferențe salariale care ar putea avea la bază inechități mai vechi.



Angajații vor putea cere informații despre salarii



Directiva oferă drepturi extinse și actualilor angajați. Aceștia vor putea solicita informații despre propriul salariu, dar și despre nivelurile medii de remunerare pentru posturi comparabile sau pentru categorii de personal care desfășoară aceeași muncă ori o muncă de valoare egală. De asemenea, companiile vor trebui să pună la dispoziția salariaților criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor, promovărilor și evoluției profesionale.



Diferențele salariale nu dispar, dar trebuie justificate



Noua legislație nu impune salarii identice pentru angajații care ocupă aceeași funcție. Diferențele salariale rămân legale, însă vor trebui susținute prin criterii clare și verificabile.



Experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța, certificările profesionale sau competențele suplimentare sunt exemple de elemente care pot justifica o remunerație mai mare.



Avocații oferă și un exemplu concret. Doi specialiști în marketing pot avea salarii diferite dacă unul dintre ei are opt ani de experiență, coordonează colegi, gestionează campanii naționale și deține certificări profesionale relevante, în timp ce celălalt are doar doi ani experiență și lucrează exclusiv pe proiecte locale.



Într-un astfel de caz, un salariu de 8.500 de lei pentru primul angajat și de 6.000 de lei pentru cel de-al doilea poate fi justificat prin responsabilitățile și competențele diferite.



Problemele apar atunci când doi angajați au experiență similară, atribuții comparabile și același nivel de responsabilitate, iar compania nu poate explica de ce unul este plătit semnificativ mai bine decât celălalt.



De ce sunt îngrijorate companiile



Specialiștii spun că multe firme și-au construit grilele salariale în timp prin negocieri individuale, în funcție de contextul pieței, de dificultatea recrutării sau de deciziile managerilor. Odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, toate aceste diferențe vor putea fi analizate și contestate mult mai ușor.



Noua legislație vine la pachet și cu riscuri pentru angajatori. Companiile se pot confrunta cu reclamații de la angajați, controale din partea autorităților, litigii privind discriminarea salarială și obligația de a plăti despăgubiri persoanelor prejudiciate. În plus, firmele pot fi obligate să corecteze diferențele salariale constatate și să suporte costurile unor procese în instanță.



Potrivit proiectului de transpunere aflat în dezbatere, sancțiunile contravenționale pot ajunge până la 30.000 de lei.



Raportări obligatorii pentru firmele mari



Directiva introduce și obligații de raportare privind diferențele salariale dintre femei și bărbați. Companiile cu peste 250 de angajați vor trebui să raporteze anual aceste date începând din 2027.



Firmele cu între 150 și 249 de salariați vor avea obligația de raportare o dată la trei ani, tot din 2027, în timp ce companiile cu 100-149 de angajați vor intra în sistemul de raportare din 2031. Pentru firmele cu mai puțin de 100 de angajați nu există, în prezent, o obligație generală de raportare periodică.



Dacă diferența salarială dintre femei și bărbați depășește 5% și nu poate fi justificată prin criterii obiective, angajatorul va trebui să efectueze o evaluare comună și să adopte măsuri de corectare.



Ce drepturi noi au angajații



Noile reguli oferă salariaților dreptul de a cunoaște salariul sau intervalul salarial înainte de angajare, dreptul de a nu fi întrebați despre remunerațiile anterioare și dreptul de a discuta liber despre salarii.



Totodată, angajații vor putea solicita informații despre salariile medii pentru posturi similare, vor beneficia de dreptul la egalitate de remunerare pentru muncă de valoare egală și vor putea contesta eventualele situații de discriminare salarială, inclusiv prin solicitarea de despăgubiri.

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