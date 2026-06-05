Cererea de plată în valoare de 2,62 miliarde euro din PNRR, aviz favorabil: România este aproape de încasarea integrală a fondurilor

România este aproape de încasarea integrală a celei de-a patra cereri de plată din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde euro, fonduri nerambursabile.

Cererea de plată în valoare de 2,62 miliarde euro din PNRR, aviz favorabil: România este aproape de încasarea integrală a fondurilor| Imagine generată cu ajutorul AI

România este aproape de încasarea integrală a celei de-a patra cereri de plată din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde euro, fonduri nerambursabile, după ce Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a luat act, în reuniunea din 4 iunie, de opinia favorabilă privind îndeplinirea jaloanelor și țintelor aferente acestei cereri, potrivit unei informări publicate vineri de Ministerul Finanțelor.

Această cerere de plată include 38 de jaloane și 24 de ținte, evaluate favorabil de Comisia Europeană la jumătatea lunii trecute.

Cererea de plată în valoare de 2,62 miliarde euro din PNRR, aviz favorabil: România este aproape de încasarea integrală a fondurilor

„Este o cerere de plată fără suspendări, ceea ce înseamnă că toate jaloanele și țintele incluse au fost considerate îndeplinite satisfăcător”, menționează Ministerul Finanțelor.

Potrivit sursei citate, ultima etapă procedurală înainte de autorizarea plății este procedura de comitologie în cadrul Comitetului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, programată în cursul acestei luni.

A patra cerere de plată a fost depusă de România la 19 decembrie 2025, iar parcurgerea rapidă a etapelor de evaluare la nivel european este importantă în contextul în care Mecanismul de Redresare și Reziliență intră în ultima sa fază de implementare.

Conform calendarului european, jaloanele și țintele din PNRR trebuie îndeplinite până la 31 august 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă Comisiei Europene până la 30 septembrie 2026.

Potrivit evaluării europene, România a înregistrat progrese în domenii-cheie precum: revizuirea sistemului fiscal și modernizarea procedurilor de administrare fiscală.

„Toate jaloanele și țintele au fost evaluate pozitiv. Fără suspendări. Fără corecții. Fără bani blocați.

Banii vor intra acum în contul României”, a anunțat, vineri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

PNRR-ul României: 21,41 de miliarde de euro

Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, Planul Național de Redresare și Reziliență al României are, în forma actuală, o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde euro reprezintă granturi și 7,84 miliarde euro împrumuturi.

După autorizarea plății aferente cererii nr. 4, sumele primite de România prin PNRR vor ajunge la aproximativ 12,97 miliarde euro, inclusiv prefinanțarea, ceea ce înseamnă o rată de absorbție de aproximativ 61% din alocarea totală.

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