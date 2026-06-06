Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc”. Replica liderului de la Kremlin

Eurodeptata și președinta partidului SOS România, Diana Șoșoacă, a fost prezentă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde a și avut un schimb de replici cu Vladimir Putin.

Foto: captură de ecran DRM News- Facebook Diana Șoșoacă

Conform Digi24.ro, în cadrul evenimentului considerat de mulți ca „Davosul rusesc”, Șoșoacă a avut un schimb de replici cu Vladimir Putin. În intervenția sa, lidera partidului SOS s-a prezentat drept membră a Parlamentului European și a susținut, probabil după propria evaluare, că este singura reprezentantă a României prezentă la reuniune. Aceasta i-a transmis liderului de la Kremlin un mesaj despre ceea ce consideră că își doresc românii în relația cu Rusia.



„România este condusă de Bruxelles”. Ce a declarat Șoșoacă și care a fost răspunsul lui Putin.

Șoșoacă a afirmat că românii nu îl urăsc pe Vladimir Putin și că își doresc pace și cooperare cu Federația Rusă. Totodată, ea a susținut că populația nu dorește să sprijine Ucraina cu bani și armament, adăugând că deciziile importante ale României sunt influențate de Bruxelles. În aceeași intervenție, eurodeputata a făcut referire și la situașia politică internă. Ea a declarat că nu îi poate transmite lui Putin salutări din partea președintelui Nicușor Dan, deoarece, din punctul său de vedere, România nu ar avea un președinte legitim. Precizarea a fost urmată de mențiunea că vorbește în calitate de lider al partidului SOS România, nu în numele statului român.



Vladimir Putin a răspuns într-o manieră rezervată, evitând să comenteze afirmațiile legate de politica internă a României. Liderul de la Kremlin a declarat că nu dorește să se implice în astfel de subiecte, preferând să transmită un mesaj cu gânduri bune către credincioșii ortodocși din țara noastră.



„Ca să fiu sincer, nu pot și, ca să fiu sincer, nu vreau să comentez chestiunile interne ale României. România este o țară ortodoxă, așa că vă cer să le transmiteți cele mai călduroase salutări și gânduri bune tuturor ortodocșilor din România”, a declarat Putin.



Lidera SOS România a pledat pentru relații mai apropiate între București și Moscova, afirmând că cele două state nu ar trebui să fie considerate adversare. Dicursul a fost urmat de elogii pentru Federația Rusă



„Sunteți cea mai mare țară din lume. Sunteți una dintre cele mai mari economii. Vă admirăm pentru forța voastră și admirăm întregul popor rus. Asta este o lecție pentru Uniunea Europeană. Sper că, în cel mai scurt timp, nu o vom mai avea pe Ursula von der Leyen ca președintă a Comisiei Europene”, a transmis Șoșoacă.



Șoșoacă, în compania unor figuri controversate la Sankt Petersburg



Vizita la Sankt Petersburg se pare ca nu a fost doar despre dialogul cu președintele rus. Eurodeputata a publicat pe rețelele sociale și un selfie realizat alături de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe. Fotografia a fost însoțită de mesajul „România trebuie să fie prezentă oriunde se discută marile probleme ale lumii. Dialogul rămâne cea mai puternică armă a diplomației. România înainte de toate!”



La forum, Diana Șoșoacă a apărut și alături de Marina Tauber, fostă vicepreședintă a partidului „Șor” din Republica Moldova, formațiune desființată între timp. Tauber a fost condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare și este dată în urmărire internațională.



De asemenea, oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în Republica Moldova și stabilit în prezent în Federația Rusă, a publicat mai multe fotografii în care apare alături de eurodeputata română. În mesajele care au însoțit imaginile, acesta a prezentat-o pe Diana Șoșoacă drept „viitorul președinte al României libere”, o titulatură care, cel puțin deocamdată, nu este nici subiect de discuție, și nu a fost nici prezentată într-un document electoral oficial.

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