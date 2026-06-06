475.000 de euro despăgubiri după moartea a doi clujeni intoxicați cu monoxid de carbon. Doi bărbați au fost condamnați

Două persoane au murit în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-un spațiu comercial din Cluj-Napoca.

475.000 de euro despăgubiri după moartea a doi clujeni intoxicați cu monoxid de carbon / Foto: Imagine generată cu ajutorul AI

Incidentul a avut loc în data de 4 noiembrie 2021, într-un salon de dread-uri de pe strada Regele Ferdinand din Cluj-Napoca.

Judecătoria Cluj-Napoca a pronunțat sentința într-un dosar care are la bază moartea a două persoane intoxicate cu monoxid de carbon într-un spațiu comercial de pe strada Ferdinand din Cluj-Napoca. După mai mulți ani de anchetă și proces, doi bărbați au fost găsiți vinovați de ucidere din culpă și condamnați la pedepse cu suspendare. Proprietarul salonului și un client aflat în acel moment în încăpere și-au pierdut viața după ce au inhalat monoxid de carbon acumulat în interiorul spațiului. Investigațiile au arătat că sursa gazului toxic a fost un convector pe gaz care nu respecta normele tehnice de funcționare. Potrivit concluziilor anchetei, instalația fusese montată și modificată fără avizele necesare și fără verificările obligatorii prevăzute de legislație.

Despăgubiri de aproape jumătate de milion de euro. Ce pedepse au primit inculpații

Instanța a admis parțial cererile formulate de familiile victimelor și a obligat inculpații să plătească, în solidar, daune morale în valoare totală de 475.000 de euro. Conform sentinței, Săpun Tunde Rozsa, Săpun Daniel Mihăiță, Iconaru Camelia Gabriela și Iconaru Corneliu, familiile victimelor, au primit câte 100.000 de euro fiecare cu titlu de daune morale. De asemenea, Săpun Paul Daniel va primi 75.000 de euro daune morale. Judecătorii au dispus și plata sumei de 13.195,3 lei reprezentând cheltuieli de înmormântare, precum și a unor cheltuieli judiciare și onorarii de avocat. În ceea ce privește inculpații Gordan Ioan, administratorul firmei, și Șimonca Nicolaie Ion, instalatorul fără autorizație, au primit 3 respectiv 2 ani și 10 luni de închisoare. În cazul ambilor inculpați, executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani.

Decizia nu este definitivă

Sentința pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca poate fi schimbată în apel. Ambii inculpați au contestat hotărârea, iar dosarul urmează să fie analizat de instanța superioară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google New

CITEȘTE ȘI: