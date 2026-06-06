Andrew și Tristan Tate, în centrul unui scandal în Rusia după vizita la Moscova

Andrew și Tristan Tate au stârnit un val de reacții în Rusia după ce au ajuns la Moscova pentru o serie de întâlniri cu oameni de afaceri, reprezentanți ai mass-media și personalități din mediul cultural.

Andrew și Tristan Tate au stârnit un val de reacții în Rusia după ce au ajuns la Moscova pentru o serie de întâlniri cu oameni de afaceri, reprezentanți ai mass-media și personalități din mediul cultural. | Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Vizita celor doi influenceri, cercetați în România și Marea Britanie pentru infracțiuni grave, a fost criticată atât de opozanții regimului de la Kremlin, cât și de comentatori apropiați puterii și bloggeri naționaliști.

Andrew și Tristan Tate au ajuns în Rusia în această săptămână, iar presa locală relatează că programul lor include întâlniri cu lideri de afaceri, reprezentanți ai mass-media și filmări pentru conținut destinat publicului internațional. Andrew Tate a declarat că a ales să viziteze Rusia pentru a înțelege mai bine modul în care funcționează țara și pentru a prezenta experiența sa urmăritorilor din întreaga lume, conform Digi24.ro.

„Am venit în Rusia pentru că țările serioase merită să fie luate în serios. Vreau să cunosc oameni, să văd cum funcționează țara și să înțeleg cum trăiesc oamenii”, a afirmat acesta.

Vizita a alimentat speculațiile potrivit cărora cei doi ar putea participa și la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), unul dintre cele mai importante evenimente economice organizate anual de Rusia.

Critici dure din partea opoziției și a susținătorilor Kremlinului

Printre primii care au reacționat s-a numărat Lyubov Sobol, care l-a descris pe Andrew Tate drept „nu un oaspete al Rusiei, ci al lui Putin”.

La rândul său, Andrei Pivovarov a afirmat că „în Rusia de astăzi, singurii oaspeți de onoare sunt infractorii”, făcând referire la acuzațiile care îi vizează pe frații Tate.

Critici au venit inclusiv din partea Ekaterina Mizulina, apropiată de Kremlin, care a calificat primirea celor doi drept „absurdă”, subliniind gravitatea acuzațiilor de trafic de persoane și exploatare sexuală formulate împotriva lor.

„Clovni occidentali” și „o alegere proastă”

Nici bloggerii pro-război și comentatorii naționaliști nu au privit favorabil vizita.

Canalul Telegram Rybar, cunoscut pentru pozițiile sale pro-Kremlin, a descris prezența fraților Tate în Rusia drept „o alegere proastă” și „jenantă”, susținând că organizatorii unor evenimente importante încearcă să îi țină departe de atenția publică pentru a evita un nou scandal.

Comentatorul naționalist Roman Antonovsky i-a numit pe frații Tate „clovni occidentali” și a criticat faptul că Rusia continuă să ofere vizibilitate unor personaje controversate din Occident, în ciuda discursului oficial privind promovarea valorilor tradiționale.

Probleme judiciare în mai multe țări

Andrew și Tristan Tate se confruntă cu acuzații penale în România și Marea Britanie, inclusiv pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și alte infracțiuni grave, acuzații pe care cei doi le-au respins în repetate rânduri.

Vizita lor în Rusia vine într-un moment în care imaginea publică a fraților Tate continuă să genereze controverse la nivel internațional, iar reacțiile din Rusia arată că prezența lor nu este privită favorabil nici măcar de o parte a susținătorilor Kremlinului.

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