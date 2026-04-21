Retragerea PSD din Guvern nu slăbește Executivul. Avocatul Adrian Toni Neacșu: „Efectul imediat este exact invers: îl întărește pe premierul Ilie Bolojan”

Sorin Grindeanu, presedintele PSD, participa la evenimentul 'Momentul Adevarului', 20 aprilie 2026, organizat de Partidul Social Democrat, la Palatul Parlamentului.

Decizia Partidul Social Democrat de a se retrage din Guvern din 21 aprilie 2026 ar putea avea un efect contrar celui așteptat în spațiul public.

Potrivit unei analize realizate de juristul Adrian Toni Neacșu, din punct de vedere constituțional, această mișcare nu duce automat la căderea Executivului, ci poate consolida temporar poziția premierului Ilie Bolojan.

Guvernul nu cade fără moțiune de cenzură

Conform explicațiilor oferite, Constituția României nu prevede „retragerea sprijinului politic” ca motiv de încetare a mandatului Guvernului. Executivul poate fi demis doar prin mecanisme clare, precum moțiunea de cenzură sau demisia prim-ministrului.

În lipsa acestor condiții, Guvernul rămâne în funcție cu puteri depline, inclusiv capacitatea de a adopta ordonanțe de urgență și de a promova politici publice.

Demisiile miniștrilor și efectele lor

Retragerea PSD ar urma să fie urmată de demisia miniștrilor social-democrați. Totuși, aceste demisii nu produc efecte imediate. Procedura poate dura până la 15 zile pentru constatarea oficială a vacantării funcțiilor, la care se adaugă un termen de până la 5 zile pentru transmiterea documentelor de către premier către Președinte.

În această perioadă, miniștrii demisionari rămân în funcție și sunt obligați să își exercite atribuțiile, chiar dacă politic nu mai fac parte din majoritate.

Interimat de până la 45 de zile

După vacantarea funcțiilor, premierul poate propune miniștri interimari pentru o perioadă de maximum 45 de zile. Aceștia sunt desemnați dintre membrii rămași ai Guvernului, iar președintele este obligat să îi numească.

Astfel, întregul proces poate genera un interval de până la 65 de zile în care Guvernul funcționează fără întrerupere și fără a deveni interimar în sens constituțional.

Putere concentrată în jurul premierului

Potrivit analizei, efectul real al retragerii PSD nu este juridic, ci politic. Odată cu plecarea miniștrilor social-democrați, dispare opoziția internă din Guvern, iar decizia se concentrează în jurul prim-ministrului.

„Paradoxul constituțional este că pierzi sprijin politic, dar câștigi control intern”, explică Adrian Toni Neacșu.

Miza reală, moțiunea de cenzură

În final, juristul subliniază că singurul mecanism care poate schimba situația este moțiunea de cenzură. În lipsa acesteia, Guvernul rămâne legal și pe deplin funcțional, chiar dacă legitimitatea politică este afectată.

Analiza vine într-un moment de tensiune politică majoră, în care retragerea PSD din Executiv ar putea reconfigura echilibrul de putere la nivel guvernamental.

