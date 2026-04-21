Emil Boc avertizează PSD după ce i-a tăiat sprijinul lui Bolojan: „Cine dă guvernul jos trebuie să pună unul înapoi”

Emil Boc a atenționat PSD-ul că partidele care vor vota o moțiune de cenzură pentru a da guvernul jos „trebuie să pună unul înapoi”.

Emil Boc, după votul PSD: PNL nu renunță la Ilie Bolojan"

„Aceeași majoritate politică care dă un guvern jos trebuie să aibă posibilitatea să pună unul nou. În România nu există mecanismul german numit moțiune constructivă de neîncredere, ca atunci când vrei să dai un Guvern jos să aprobi, în același timp, numele noului prim-ministru. Eu am susținut introducerea acestui sistem în 2003. Până când o altă majoritate nu se va constitui, acest Guvern va rămâne și este necesar să își continue activitatea”, a apus Emil Boc, la București, potrivit Digi24.

Edilul municipiului Cluj-Napoca a fost întrebat și despre varianta unui guvern minoritar.

„Nu știu să existe o asemenea variantă în partid (PNL - n. red.) în momentul de față. Ne preocupă guvernarea, iar țara să nu fie lăsată în derivă.

Emil Boc: PNL nu renunță la Ilie Bolojan

Întrebat dacă Ilie Bolojan va mai rămâne la șefia PNL în cazul în care va fi debarcat de la Palatul Victoria, edilul a transmis:

„Cum adică să renunțe PNL la Ilie Bolojan? Dacă PSD nu își mai dorește să intre la guvernare alături de Ilie Bolojan, de ce ar renunța PNL la el? PNL are președinte de partid, are premier, are Guvern. Dacă alții au o majoritate, să o manifeste. PNL are guvernarea și are responsabilitatea. (...) Ipoteza că Ilie Bolojan ar pierde funcția de la Palatul Victoria nu este pe masă și nu o văd în viitorul imediat. Este președintele PNL și este premier.”

Boc: Dacă PSD nu mai poate aștepta încă un an pentru a prelua șefia Guvernului, atunci am putea avea anticipate

Emil Boc a vorbit și despre scenariu alegerilor anticipate și a precizat că s-ar putea ajunge acolo doar în cazul în care nu se va ajunge la consens.

„Nu există un blocaj constituțional. Dacă există o altă majoritate, să inițieze o moțiune de cenzură. Dar aceeași majoritate trebuie să pună și Guvernul. (...) Până la urmă, nu mai este decât un an până când PSD ar putea veni la putere să preia funcția de premier. Iar dacă nu, soluția sunt alegerile anticipate”, a explicat acesta.

