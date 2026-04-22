Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „Una dintre soluții, continuarea coaliției proeuropene, dar cu un alt prim-ministru”. PSD poate trece în opoziție.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că social-democrații pot să treacă în opoziție, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere.

Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Preşedintele României Nicuşor Dan i-a chemat, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor coaliției de guvernare, pentru consultări.

La finalul discuțiilor, liderul PSD, Sorin Grindeanu a declarat că PSD susține „continuarea” coaliției proeuropene, dar cu un alt premier. De asemenea, Grindeanu nu a exclus trecerea social-democraților în opoziție.

„Noi am informat, așa cum știți, urmarea deciziei luate luni, punctele noastre de vedere. Am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile. Am expus, în continuare, ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții proeuropene, dar cu un alt prim-ministru, urmare a votului de luni”, a transmis Sorin Grindeanu (PSD), la finalul consultărilor cu președintele Nicușor Dan.

„Totodată, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident, Partidul Social Democrat poate trece în Opoziție.

De asemenea, noi, nesusținând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunțat.

Dincolo de viitoarea poziție a PSD-ului, la putere sau în opoziție, și care cred că va fi clarificată în perioada următoare, angajamentele internaționale ale României, indiferent de cine este prim-ministru, le susținem. Susținem respectarea acestor angajamente.

Consultările sunt binevenite. Să vedem concluziile, la finalul zilei. Domnul președinte este în măsură să le prezinte. Noi am prezentat ceea ce își dorește PSD”, a mai adăugat Grindeanu.

Urmează consultări cu reprezentanții PNL, UDMR, ai Grupului Minorităților Naționale și, la finalul zilei, reprezentanții USR.



Luni, România a intrat în criză guvernamentală, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.



În acest context, președintele Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la consultări.

