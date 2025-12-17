Discuții aprinse în Coaliție pe tema bugetului 2026 și a salariului minim. Reforma administrației, printre temele sensibile.

Coaliția se reunește, miercuri, pentru prima dată după votul PSD împotriva ministrului USR. Proiectul de buget pentru anul viitor, majorarea salariului minim și reforma administrației sunt printre temele sensibile ce vor fi luate în discuție de partidele de guvernare.

Teme fierbinți pe agenda Coaliției|Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Miercuri este programată o ședință a coaliției de guvernare, prima după ce la începutul săptămânii PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

Printre temele fierbinți pentru care partidele PNL-USR-PSD-UDMR-minorități nu au ajuns la un acord sunt majorarea salariului minim şi reforma administrației. Și tema bugetului pentru anul viitor, care va fi aprobat cel mai probabil în perioada ianuarie – februarie 2026, reprezintă unul dintre subiectele de interes.

Coaliția trebuie să ajungă la un acord în condițiile în care social-democrații se opun la o serie de măsuri propuse, precum înghețarea salariului minim și tăierea salariilor din administrație.

Astfel, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că social-democrații propun o serie de „puncte mari”, între care mărirea salariului minim.

Întrebat despre reducerea cu 10% a posturilor din administrația publică centrală și locală, el a amintit că PSD nu susține tăierea salariilor.

„Vedem mâine în coaliție. Deciziile noastre, le știți. Legat de administrația locală, pachetul e închis. Legat de administrația centrală, nu susținem tăierea salariilor în administrație. Haideți să vedem cu ce se va veni”, a spus liderul PSD, citat de Agerpres.ro

Un alt subiect al reuniunii ar urma să fie poziția PSD în Senat la moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit lui Grindeanu, votul senatorilor PSD a fost împotriva managementului Dianei Buzoianu.

Tot marți, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că votul dat de parlamentarii PSD la moțiunea simplă din Senat împotriva ministrului Mediului va fi, cel mai probabil, un subiect pe agenda ședinței coaliției de miercuri.

În opinia sa, votul a fost o greșeală, dar nu există un risc de rupere a coaliției.

„Ceea ce s-a întâmplat ieri în Senat, din punctul meu de vedere, și vorbesc de coeziunea coaliției, a fost o greșeală”, a explicat Kelemen Hunor, la Parlament.

