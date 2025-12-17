Primele intervenții de chirurgie robotică la Spitalul Clujana. Pacienții beneficiază de operații mai sigure, recuperare mai rapidă și diagnostice mai precise.

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca (Clujana) a realizat deja primele intervenții de chirurgie robotică, imediat după lansarea unuia dintre cele mai avansate programe de chirurgie robotică din sistemul public de sănătate din România.

La Spitalul Clujana au fost realizate primele intervenții de chirurgie robotică | Foto: Facebook, Primăria Municipiului Cluj-Napoca / Fotografie ilustrativă

Tranziția rapidă de la instalare la utilizarea clinică reprezintă un pas important înainte pentru inovația chirurgicală în sectorul public.

Programul integrează trei tehnologii de ultimă generație: sistemul robotic da Vinci Xi, al cincilea instalat într-un spital public din România, alături de sistemul de micro-ultrasonografie ExactVu și platforma de histologie în timp real HistologScanner. Împreună, acestea creează un mediu de înaltă precizie care contribuie deja la îmbunătățirea îngrijirii pacienților.

Operații mai sigure, recuperare mai rapidă și un diagnostic mai precis la Spitalul Clujana

Debutul rapid al procedurilor chirurgicale robotice subliniază nivelul ridicat de pregătire al spitalului și angajamentul său de a crește standardele actului medical.

Noul program consolidează specialități cheie precum:

urologia

chirurgia generală

ginecologia

Programul oferă pacienților:

intervenții mai sigure și minim invazive

timpi de recuperare reduși

o acuratețe diagnostică superioară

Echipele medicale ale Spitalului Municipal Cluj vor continua să participe la un program amplu de instruire, dezvoltat în parteneriat cu Sofmedica, pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a programului.

Prof. Dr. Constantea Nicolae, Manager, Spitalul Municipal Cluj a evidențiat impactul clinic: „Sistemul da Vinci Xi, completat de ExactVu și HistologScanner, ne oferă un ecosistem complet pentru chirurgie și diagnostic de înaltă precizie. Pentru pacienții noștri, acest lucru se traduce prin opțiuni de tratament minim invazive, o recuperare mai rapidă și un parcurs diagnostic mai sigur. Este un pas transformator pentru comunitatea medicală din Cluj și pentru sistemul public de sănătate din România.”

Intervenții chirurgicale imediate la Clujana după instalarea aparaturii

Daniela Fistis, manager comercial, Sofmedica România, a subliniat importanța și rapiditatea acestei inițiative: „Misiunea noastră este să aducem tehnologiile avansate acolo unde pot avea cel mai mare impact pentru pacienți. Faptul că Spitalul Municipal Cluj a realizat deja primele intervenții de chirurgie robotică imediat după instalare demonstrează atât nivelul de pregătire al echipelor medicale, cât și urgența îmbunătățirii accesului la îngrijiri de înaltă precizie. Această realizare reprezintă nu doar un reper important pentru regiune, ci și un moment semnificativ pentru sistemul public de sănătate din România.”

Prin utilizarea combinată a sistemelor da Vinci Xi, ExactVu și HistologScanner, Spitalul Municipal Cluj oferă acum un parcurs urologic complet integrat - de la diagnostic de înaltă precizie, la ghidare în timp real și până la verificarea intraoperatorie imediată a țesuturilor.

Acest ecosistem unificat ridică standardul de îngrijire în sectorul public, permițând medicilor să ia decizii mai rapide și mai precise în fiecare etapă a traseului pacientului. Spitalul Municipal Cluj se numără printre puținele unități publice din România capabile să ofere un flux urologic atât de complet și modern, sub același acoperiș.

Sistemul da Vinci Xi, utilizat la nivel mondial în milioane de proceduri, oferă o precizie, stabilitate și vizualizare excepționale. Pentru spital, extinde gama de intervenții complexe care pot fi realizate cu o precizie și eficiență sporite; iar pentru sistemul de sănătate, crește accesul la tratamente avansate în sectorul public, îmbunătățește rezultatele chirurgicale și susține un model de îngrijire mai modern și mai eficient din punct de vedere al utilizării resurselor.

Pentru ca astfel de investiții să continue să aducă beneficii unui număr cât mai mare de pacienți, alinierea mecanismelor de rambursare la nevoile chirurgiei minim invazive moderne este esențială pentru sustenabilitatea pe termen lung.

„Realizarea primelor intervenții de chirurgie robotică imediat după lansarea programului confirmă nivelul ridicat de pregătire al echipei noastre și beneficiile reale ale integrării acestor tehnologii. Chirurgia robotică ne oferă o precizie superioară, un control mai bun în intervențiile complexe și posibilitatea de a oferi pacienților tratamente minim invazive, cu recuperare mai rapidă și rezultate predictibile”, a declarat Prof. Dr. Nicolae Crișan, Medic primar urolog.

