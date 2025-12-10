Cresc impozitele pe proprietate și mașini: CCR a respins contestația privind pachetul de măsuri fiscale

CCR a respins, miercuri, contestația AUR privind al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan. Astfel, autoritățile locale au liber să majoreze impozitele pe case și mașini. De asemenea, câștigurile la bursă și din criptomonede vor fi impozitate semnificativ.

Taxele locale cresc de la 1 ianuarie 2026 |Foto: Depositphotos.com

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede și creșterea taxelor locale.

Inițial, CCR stabilise pentru 21 ianuarie 2026 discutarea acestei legi, însă Guvernul a cerut preschimbarea termenului.

Pentru această lege, Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament în data de 1 septembrie și pe 9 septembrie legea a fost transmisă pentru promulgare președintelui. După asumarea răspunderii Guvernului, pe 8 septembrie, proiectul a fost contestat la CCR de AUR.

Legea reglementează instituirea unui pachet de măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Astfel, legea prevede reașezarea sistemului de impunere în sfera taxelor și impozitelor locale, instituirea unor noi reglementări fiscale pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, utilizarea eficientă a fondurilor publice alocate pentru finanțarea diferitelor categorii de servicii publice la nivelul autorităților publice centrale, autorităților publice locale, instituțiilor publice de interes.

Concret, legea majorează substanțial impozitele pe locuințe și mașini. De asemenea sunt vizate și câștigurile la bursă și din criptomonede. Noile reglementări introduc schimbări la plafonul CASS pentru activități independente, dar și alte măsuri fiscale pentru populație și firme, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Impozitele majorate pe proprietate, prevăzute a fi aplicate de la 1 ianuarie 2026, au fost amânate din vara anului 2022 în contextul inflației ridicate și al anilor electorali 2024-2025.

Uniunea Europeană impune creșterea veniturilor bugetare locale, inclusiv prin actualizarea valorii impozabile a proprietăților, astfel încât taxarea să reflecte mai bine valoarea de piață reală și să aducă venituri mai mari pe plan local.

Potrivit specialiștilor, impactul va fi unul semnificativ asupra populației, în contextul în care noile măsuri se vor suprapune altor măsuri fiscale aplicate deja.

Mai mult, salariile și pensiile vor fi înghețate de anul viitor, prin ordonanța trenuleț pregătită de Guvernul Bolojan.

Foto: Depositphotos.com

