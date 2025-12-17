Președintele Nicușor Dan atacă la CCR legea ce impune ca aproape jumătate dintre sportivii dintr-o echipă să fie români

Președintele României, Nicușor Dan, atacă la Curtea Constituțională a României (CCR) legea care impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români.

Președintele Nicușor Dan a sesizat CCR în legătură cu legea care impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români | Foto: gov.ro

Președintele Nicușor Dan a transmis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competițiile naționale oficiale să fie români și a motivat că actul normativ este discriminatoriu.

„Susțin ferm obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi și de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime și necesare. Totuși, ele trebuie realizate cu respectarea Constituției României și a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte”, a scris șeful statului, marți, pe Facebook.

El consideră că legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene, prin raportarea directă la cetățenia sportivilor.

În plus, susține președintele, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale.

Totodată, în opinia sa, nu se respectă cerințele de calitate și claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general prevăzut de legislația în vigoare, fără o derogare expresă.

„Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare”, subliniază șeful statului.

Potrivit modificării Legii Sportului, echipele vor fi obligate să folosească în permanență în competițiile interne oficiale minimum 40% sportivi români.

„Ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă', prevede articolul 37.1 introdus în Legea Sportului.

Conform modificărilor, legea se va aplica din cu sezonul competițional 2026-2027. Pentru încălcarea cotei de 40% sportivi români, cluburile vor fi amendate cu sume de la 500.000 la 1.000.000 de lei.



Cota de 40% sportivi români a fost introdusă inițial printr-un ordin de ministru, emis de fostul ministru al Tineretului și Sportului, Eduard Novak, în 2022. Măsura, care a avut ca scop creșterea bazei de selecție a sportivilor români în perspectiva convocării la loturile naționale, nu a fost însă respectată decât în mică măsură de cluburile sportive.

