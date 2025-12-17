AUR depune moțiuni pe bandă rulantă. Ministrul Justiției și cel de Interne, vizați.

Partidul AUR continuă să depună moțiuni împotriva membrilor din Guvern. Ministrul de Interne și cel al Justiției sunt vizați acum de opoziția suveranistă.

AUR a depus moțiune simplă împotriva lui Radu Marinescu, ministrul Justiției (stânga) și a lui Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne (dreapta) | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro / Inquam Photos - Pana Tudor

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a depus, miercuri, 17 decembrie 2025, în plenul Senatului, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu (PNL).





„Domnule preşedinte, vă rog să luaţi act că depunem astăzi moţiunea simplă intitulată «România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu». Moţiunea este însoţită de 42 de semnături de susţinere şi vă rugăm să programaţi dezbaterea şi votul”, a afirmat Peiu.



Preşedintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a precizat că moţiunea simplă depusă de grupul parlamentar AUR va fi dezbătută şi votată luni, 22 decembrie.

Tot astăzi, AUR a depus o moțiune de cenzură și împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu (PSD).

Deputaţii AUR au depus, miercuri, în plen, o moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, a anunţat deputatul Dan Tanasă.

Moţiunea este intitulată „Dreptate pentru România - justiţia trebuie să devină cu adevărat serviciu public în slujba cetăţenilor”.

Moţiunea simplă este iniţiată de cel puţin 50 de deputaţi, conform listei de semnături anexată, a precizat deputatul AUR.

„Domnul ministru al Justiţiei, aşa cum o văd românii, conduce un minister şi un domeniu care împarte mai degrabă nedreptate în loc de dreptate. Îl putem acuza pe de o lipsă cronică de reacţie şi de iniţiativă de când a preluat mandatul, care subminează atât buna funcţionarea sistemului de Justiţie, cât şi încrederea populaţiei în justiţie. Şi vedem cu toţii aceste lucruri. De la subdimensionarea accentuată a numărului de magistraţi în instanţe, până la hăţişul de legi care face grea viaţa şi pentru judecători, şi pentru avocaţi, şi pentru justiţiabili, toate aceste probleme sunt probleme generale de sistem. Şi cineva, aşa cum este normal, în fiecare minister trebuie să răspundă politic”, a spus liderul grupului deputaţilor AUR, Mihai-Adrian Enache, miercuri, într-o conferinţă de presă a AUR, potrivit Agerpres.ro.



Potrivit unui comunicat al AUR, ”moţiunea denunţă eşecul managerial major în asigurarea unui act de justiţie eficient, previzibil şi echitabil”.



„Durata excesivă a proceselor, blocajele sistemice, protestele prelungite ale magistraţilor şi lipsa oricărei reacţii ferme din partea ministrului au afectat direct drepturile fundamentale ale cetăţenilor. Justiţiabilii, victimele infracţiunilor şi mediul economic au fost lăsaţi fără protecţie reală, în timp ce promisiunile din programul de guvernare au rămas literă moartă. Absenţa unor reforme reale, a unei strategii coerente şi a asumării răspunderii au adâncit ruptura dintre cetăţeni şi sistemul judiciar”, se arată în comunicatul citat.

