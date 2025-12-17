Dragoș Militaru, fostul antrenor de la Unirea Dej, este la un pas de revenire! Cu ce echipă negociază

Dragoș Militaru (35 de ani), tehnicianul care a calificat-o pe Unirea Dej în play-off-ul Ligii a 2-a în 2023, este aproape de a reveni ca antrenor principal.

Dragoș Militaru, aflat la antrenamentele celor de la Vejle | Foto: Dragoș Militaru Facebook

Desemnat cel mai bun antrenor al Ligii a 2-a în sezonul 2022/2023, Dragoș Militaru a absolvit în această toamnă cursurile pentru licența PRO, astfel că va putea antrena fără restricții la orice nivel în fotbalul profesionist.

Ultima oară antrenorul secund al lui Mihai Teja la Vejle, prima ligă din Danemarca, Militaru ar fi la un pas de a reveni în antrenorat. Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, antrenorul ar fi ajuns la un acord cu Unirea Alba Iulia, primul loc în Seria a 7-a din Liga 3, pentru preluarea băncii tehnice.

Cu toate că formația antrenată până marți de Alexandru Pelici era în grafic cu obiectivul trasat pentru acest sezon, anume promovarea în al doilea eșalon, se pare că șefii clubului au decis să rupă înțelegerea cu fostul antrenor de la Hermannstadt și Voința Sibiu.

Unirea Alba Iulia ocupă primul loc în Seria a 7-a din Liga 3, are 43 de puncte după 17 etape, cu două mai mult decât principala urmăritoare, Poli Timișoara. Sub comanda lui Pelici, Unirea a marcat cele mai multe goluri până acum, 64, și au a doua cea mai solidă apărare, cu doar 11 goluri încasate.

