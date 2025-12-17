Atenție, șoferi! Vor fi restricții de circulație pe o stradă din Florești.

Primăria comunei Florești a anunțat restricții de circulație pe o stradă din localitate.

Primăria Florești a anunțat restricții de circulație pe o stradă din localitate | Foto: Google Maps

Pe strada Cetății din comuna Florești, circulația va fi închisă temporar.

„Vă informăm că joi, 18.12.2025, în comuna Florești, pe strada Cetății, în intervalul orar 09.00 - 12.00, circulația va fi închisă temporar pe sensul de mers dinspre str. Tăuțului către DN1”, se arată într-o postare pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, la fața locului va fi prezentă Poliția Locală, pentru sprijinirea participanților la trafic și fluidizarea circulației.

Șoferii sunt rugați să manifeste înțelegere, să respecte indicațiile autorităților și, pe cât posibil, să utilizeze rute alternative.

