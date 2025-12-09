Grindeanu anunță decizia conducerii PSD după eșecul la alegerile din București: „Intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare”

PSD va intra într-o perioadă de analiză internă în ceea ce privește participarea la guvernare, a anunțat Sorin Grindeanu după ședința conducerii partidului ca urmare a scorului dezastruos obținut de candidatul social-democrat, Daniel Băluță, la alegerile din București.

PSD, în Coaliție sau în Opoziție? Grindeanu: „Intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare”|Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat s-a reunit marţi, de la ora 10.00, în prima şedinţă a conducerii partidului, de la eşecul înregistrat la alegerile pentru Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă s-a clasat pe locul trei, după Ciprian Ciucu şi Anca Alexandrescu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, la finalul ședinței, că social-democrații vor analiza în perioada următoare cum funcționează actuala coaliție de guvernare.

Grindeanu anunță decizia conducerii PSD după eșecul la alegerile din București: „Intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut o conferință de presă după ședința conducerii partidului în care a anunțat deciziile luate de conducerea formațiunii. Astfel, tema reformei administrației și negocierile privind bugetul pentru 2026 rămân subiectele de interes pentru social-democrați în cadrul discuțiilor din Coaliție.

„Am discutat despre concluzii la cald, despre lucruri care pot fi îmbunătățite în București, în celelalte locuri am câștigat aproape toate competițiile mai puțin la București și o comună din Sibiu. Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării, sunt 6 luni de când există această coaliție”, a anunțat Sorin Grindeanu în cadrul conferinței de presă susținute marți, publicate pe pagina de Facebook.

„Așa cum am luat decizia acum 6 luni ca urmare a unei perioade de analiză internă, cam o lună de zile, finalizată cu acel vot dat de toți primarii PSD, azi am decis să intrăm în această perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare.

Trebuie să vedem cum se ține cont de propunerile noastre. Mergem mai departe cu propunerile PSD, care pot sau nu pot fi acceptate. Toate aceste lucruri vor conta în analiza pe care am pornit-o astăzi: fie că vorbim de salariul minim, de administrația locală sau centrală, fie că vorbim de bugetul pe 2026. Aceste elemente vor conta, iar apoi vom da un vot, așa cum am dat și acum 6 luni, și vom decide în cunoștință de cauză”, a transmis Grindeanu.

În privința coabitării cu USR în cadrul coaliției de guvernare, Grindeanu a declarat:

„Cred că am fost clar, sunt politici ale coaliției pe care noi dorim să le facă altcumva. Că e vorba de Bolojan, PSD sau UDMR prea puțin interesează. Mă interesează produsul finit. Vom spune ce susținem noi, de ce nu se ține cont, cum s-a trecut peste, colegii vor ști și vor decide”, a adăugat liderul PSD.

În ceea ce privește nemulțumirile legate de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, Sorin Grindeanu a spus că va avea o discuție cu premierul Ilie Bolojan pe acest subiect:

„O să încerc o întâlnire cu premierul și întâi discut cu domnia sa și după anunț ce dorim noi”, a transmis președintele PSD, Sorin Grindeanu.

În Coaliție sau în Opoziție?

După ce PSD a pierdut Primăria Capitalei, formațiunea condusă de Sorin Grindeanu ia în calcul intrarea în Opoziție.

Cel mai probabil, o decizie în acest sens va fi luată la începutul anului viitor, după aprobarea bugetului pentru 2026. Astfel, PSD rămâne în Coaliție pentru împărțirea banilor pentru instituții și către primăriile din țară, însă fostul lider Marcel Ciolacu, care a obținut șefia Consiliului Județean Buzău, declara duminică seara că partidul trebuie să facă o analiză dacă mai rămâne în Coaliție sau nu.

În același timp, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că actuala coaliție de guvernare trebuie să meargă mai departe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: