Clujul va avea încă un drum județean. Președintele CJ, Alin Tișe: „Va reduce aglomerația în mai multe localități și va face legătura cu Sălaj”

Un sector de drum care tranzitează mai multe localități clujene va deveni județean.

Un nou drum județean pe harta Clujului | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean (CJ) Cluj va contribui la reducerea traficului intens de pe DJ 109 care tranzitează localitățile Răscruci, Borșa, Vultureni, Așchileu Mare și Așchileu Mic

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea forului administrativ județean a sectorului de drum situat între localitatea Giula (DJ 109S) și localitatea Ciumăfaia (DJ 109), precum și preluarea temporară a dreptului de administrare a sectorului de drum care pornește din localitatea Ciumăfaia (DJ 109) pe direcția Chidea. Ambele sectoare de drum sunt părți ale drumului comunal DC 152.

Este vorba despre un tronson în lungime de 2,7 kilometri (DJ 109S Giula – DJ 109 Ciumăfaia), respectiv un tronson în lungime de 0,5 kilometri (DJ 109 Ciumăfaia – Chidea).

„Prin preluarea acestor sectoare de drum și includerea lor în rețeaua de drumuri județene pe care o administrăm vom contribui semnificativ la descongestionarea traficului intens înregistrat pe drumul județean DJ 109 care tranzitează localitățile Răscruci, Borșa, Vultureni, Așchileu Mare, Așchileu Mic și face legătura cu județul Sălaj”, a transmis președintele forului județean, Alin Tișe, citat în comunicatul instituției.

Conform sursei citate, după adoptarea de către consiliul local al comunei Borșa a hotărârii de trecere a imobilelor din domeniul public al comunei în domeniul public al Consiliului Județean Cluj, vor fi inițiate demersurile pentru încadrarea unui nou drum în categoria funcțională a drumurilor de interes județean.

Ulterior, noul drum județean va putea fi cuprins în Programul Consiliului Județean de lucrări de modernizare şi reabilitare sau Programul de lucrări de întreținere curentă și periodică a drumurilor judeţene.

Asigurarea unei infrastructuri rutiere moderne în această zonă a județului are drept principal scop reducerea decalajelor de dezvoltare între mediul urban și cel rural, precum și crearea condițiilor necesare pentru o mai bună mobilitate a populației și a bunurilor, eficientizarea activităților economice și a investițiilor.

