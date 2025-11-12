Acord în Coaliție pentru reforma administrației: cheltuielile scad cu 10% sau numărul posturilor este redus cu până la 30%. Sănătatea și învățământul preuniversitar, exceptate de la tăieri.

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord cu privire la continuarea reformei în administrația centrală și locală. Astfel, cheltuielile în ministere și primării ar urma să scadă cu 10% sau numărul posturilor în teritoriu ar putea fi redus cu până la 30%.

Acord în Coaliție pentru reforma administrației|Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit anunțului făcut de ministrul Dezvoltării (UDMR) Cseke Attila, partidele din Coaliție au ajuns la un acord privind reducerea cu 10% a cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală, notează G4media.ro

Astfel, pachetul de reformă convenit va permite șefilor de instituții centrale (ministere, agenții guvernamentale etc.) și locale (primării și consilii județene) să decidă cum își scad aceste cheltuieli – prin concedieri sau scăderi de salarii, a declarat Cseke Attila, potrivit sursei citate.

Acord în Coaliție pentru reforma administrației: cheltuielile scad cu 10%, iar numărul posturilor din primării și consilii județene, redus cu 30%

În cazul administrației locale, regula va fi mai strictă și le va impune primarilor și șefilor de Consilii Județene să reducă cu 30% numărul total de posturi (adică inclusiv cele vacante).

„Avem peste 700 de primării sau consilii județene la care nu trebuie redus nici un post ocupat. Primarii și-au gestionat corect organigrama în aproape un sfert din localități”, a spus ministrul Dezvoltării.

Conform lui Cseke Attila, „impactul bugetar e același”, fie că se fac concedieri, fie că scad cheltuielile cu 10%.

„Dar textul agreat în coaliție arată că în 2027 toate UAT-urile trebuie să reducă cu 10% posturile”, a adăugat ministrul Dezvoltării.

În același timp, tăierile de costuri, adică scăderea salariilor și concedierile, nu se aplică în învățământul preuniversitar, la creșe și în sănătate.

Astfel, ministerele și agențiile centrale trebuie să își reducă cheltuielile de personal cu 10% în 2026 față de 2025, iar fiecare minister va trebui să facă o analiză în acest sens.

În urma aplicării acestor măsuri, impactul bugetar în administrația locală e estimat la 1,7 miliarde lei economie bugetară.

Șoferii care nu își achită amenzile pot rămâne fără permis de conducere. Cei care nu își plătesc taxele nu vor putea cumpăra un nou imobil.

Pe lângă reducerile de cheltuieli, liderii coaliției au convenit și alte modificări, precum:

*Posibilitatea de angajare a unui funcționar public cu jumătate de normă

*Obligativitatea plății la bugetul local a taxelor și impozitelor atât pentru vânzătorul unui imobil sau al unei mașini, cât și pentru cumpărător. Cu alte cuvinte, o persoană nu va putea cumpăra sau vinde un imobil sau un autoturism decât dacă și-a plătit taxele locale

*Dacă un șofer nu își plătește amenzile rutiere în 90 de zile lucrătoare, i se suspendă automat permisul de conducere.Permisul de conducere suspendat va putea fi redobândit doar dacă persoana și-a plătit amenzile și taxele locale la bugetul local

*Apare posibilitatea ca o autoritate centrală (minister, de exemplu) să preia activitatea de suport la instituțiile subordonate.

