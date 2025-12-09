2026, anul austerității: Guvernul Bolojan pregătește Ordonanța-trenuleț care va îngheța salariile și pensiile

Guvernul Bolojan pregătește Ordonanța-trenuleț care prevede înghețarea pensiilor și salariilor pentru anul viitor.

Măsurile de austeritate continuă în 2026. Ordonanța trenuleț pregătită de Guvern îngheață salariile și pensiile românilor|Foto: monitorulcj.ro

Măsurile de austeritate vor continua și în 2026.

După proiectul care prevede înghețarea salariului minim, Guvernul pregătește o ordonanță trenuleț care va îngheța salariile din sectorul bugetar, dar și pensiile.

2026, anul austerității: Guvernul Bolojan pregătește Ordonanța-trenuleț, care va îngheța salariile și pensiile

Ministerul Finanțelor a început elaborarea proiectului de buget pentru 2026, iar potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul Bolojan ia în calcul să înghețe atât salariile în sectorul bugetar anul viitor, cât și pensiile, notează Digi24.ro

Rămâne de văzut dacă vor exista unele excepții în cazul înghețării salariilor, precum cele pentru medici sau pentru profesori.

De altfel, cel mai probabil, salariul minim va rămâne la nivelul din prezent - 4.050 de lei brut, chiar dacă România și-a asumat să respecte o directivă europeană care prevede majorări salariale.

Miercuri, la sediul Guvernului va avea loc o ședință a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social pentru negocieri în privința veniturilor.

În perioada următoare, Guvernul ar urma să vină cu o Ordonanță-trenuleț prin care va stabili înghețarea salariilor, dar și alte măsuri bugetare.

De altfel, din 2026 vor intra în vigoare și noile majorări de impozite și taxe locale.

Peste 1,7 milioane de angajați din sectorul privat ar urma să fie afectați de înghețarea salariului minim, potrivit sindicatelor, ceea ce ar duce la o reducere semnificativă a puterii lor de cumpărare și, implicit, la consecințe serioase în economie.

În prezent, salariul minim este de 4.050 de lei brut, adică 2.574 de lei net.

De asemenea, valoarea punctului de pensie a rămas neschimbată în 2025 - la 81 de lei, astfel încât pensia medie nu depășește de 2.700 de lei. Prin măsurile fiscale promovate de Guvern în vara acestui an, pensiile mai mari de 3.000 de lei au fost impozitate cu CASS.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: