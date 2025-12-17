Bolojan vrea pensionarea la 65 de ani pentru toți și reducerea ajutoarelor de șomaj. „Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată și să descurajăm nemunca”

Ilie Bolojan vrea vârstă standard de pensionare pentru toți și reformarea sistemului de ajutoare sociale. „Trebuie să eliminăm posibilităţile de pensionare anticipată”, spune premierul.

Bolojan: „Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată și să descurajăm nemunca”|Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Bolojan este nemulţumit de politicile sociale care permit evitarea muncii și care aduc costuri uriașe pentru buget.

Premierul spune că vrea să elimine pensionările anticipate și promite controlul concediilor medicale și revizuirea sistemului de indemnizații de handicap, notează Antena3CNN

Bolojan vrea pensionarea la 65 de ani pentru toți și reducerea ajutoarelor de șomaj. „Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată și să descurajăm nemunca”

România se confruntă simultan cu un deficit major de forță de muncă și cu politici sociale care nu încurajează reintrarea rapidă în activitate. Aceste aspecte trebuie remediate, spune premierul Ilie Bolojan.

„Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată și să ducem toate pensionările cât mai aproape de vârsta standard de 65 de ani, în așa fel încât să avem mai mulți oameni în economia reală. În condițiile în care te poți pensiona la 48-50 de ani, da, gândiți-vă că atunci când ești la maturitate profesională, oamenii când ar putea întoarce comunității acumularea pe care au făcut-o în 20-25 de ani, ei pleacă la vârful maturității personale în pensie”, a declarat premierul într-un interviu acordat într-un podcast realizat de Andi Moisescu.

Problema deficitului forței de muncă se acutizează, iar statul nu mai poate încuraja nemunca. Astfel, statul trebuie să transmită un semnal clar prin care încurajează munca, iar spijinul social trebuie să reprezinte o soluție temporară:

Conform premierului, România are „peste 950.000 de persoane care beneficiază de indemnizaţie de handicap”.

„Suntem în situația în care avem peste 950.000 de persoane care beneficiază de indemnizație de handicap. Deci aproape un milion de români sunt în această situație”, a afirmat Bolojan, potrivit sursei citate.

Bolojan a susținut că scopul unei reforme nu este reducerea sprijinului pentru persoanele vulnerabile reale, ci corectarea sistemului.

„Milioane de concedii medicale”

În ceea ce privește concediile medicale, premierul a spus că acestea reprezintă un alt domeniu în care există suspiciuni serioase de abuz. „Avem milioane de zile pe an de concedii medicale luate atât din sectorul public, cât și din sectorul privat, iar anul trecut am plătit aproximativ șase miliarde de lei pentru concedii medicale în România”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

Nu este prima dată când Bolojan vorbește despre anomaliile din sistemul de pensii. Recent, premierul a susținut că statul nu mai poate susține financiar persoane care se pensionează la 48 – 50 de ani.

Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a României a amânat pentru 28 decembrie decizia privind reforma pensiilor magistraților.

Proiectul pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament prevede creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru magistrați și stabilește cuantumul pensiei la 70% din ultimul salariu net.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: