Clujul, ambasador al tradițiilor românești la Viena. Alin Tișe: „Am reușit să fim din nou un promotor autentic al tradițiilor noastre”.

Clujul a fost din nou un promotor al tradițiilor și valorilor românești peste hotare.

Tradițiile clujene, puse în valoare într-un cadru academic internațional de prestigiu | Foto: Consiliul Județean Cluj

Colindele arhaice și cântecele tradiționale din județul Cluj au fost puse în valoare într-un cadru academic internațional de prestigiu.

Academia Austriacă de Științe din Viena a găzduit, la începutul acestei săptămâni, un eveniment cultural și științific de excepție dedicat colindelor laice și precreștine din satele clujene Mărișel și Măguri.

Organizată de Comisia pentru Limbi pe Cale de Dispariție și Patrimoniu Cultural din cadrul Academiei Austriece, manifestarea s-a desfășurat în contextul cercetărilor dedicate patrimoniului cultural imaterial din Europa Centrală și de Est.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe: „A fost o zi specială”

„A fost o zi specială, despre autenticitate, unitate, apartenență, emoție și căldură, care s-a bucurat din plin de aprecierea publicului vienez. Tradițiile românești și frumusețea colindelor laice din satele clujene Mărișel și Măguri au fost puse în valoare într-un cadru academic internațional de prestigiu, pe scena celei mai înalte instituții științifice din Austria - Academia Austriacă de Științe. Ne bucură faptul că am reușit să fim, din nou, un ambasador autentic al tradițiilor noastre, al ceea ce avem noi mai frumos și mai apropiat sufletului, în una dintre capitalele europene care se bucură de o viață culturală și științifică cu adevărat excepțională”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat în comunicatul instituției.

Evenimentul a fost prilejuit de prezentarea volumului „La făgădău Evii. Colinde de sorginte laică și precreștină din Mărișel și Măguri”, semnat de cercetătorii Thede Kahl și Răzvan Roșu, și a reunit specialiști în antropologie culturală, etnologie și muzicologie, precum și membri ai comunității românești din Austria, alături de Andreea Dincă, director al Institutului Cultural Român.

Un rol important în cadrul evenimentului l-a avut Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, care a susținut prezentarea patrimoniului imaterial din județul Cluj, prin filme documentare și momente artistice.

Lansarea de carte a deschis programul manifestării și a evidențiat rezultatele cercetărilor de teren realizate în satele Mărișel și Măguri, unde s-a păstrat până târziu un repertoriu de colinde laice și precreștine, anterior influențelor religioase central și vest-europene. Volumul propune o perspectivă interdisciplinară asupra acestor creații arhaice și reliefează legătura dintre muzică, ritual și identitate comunitară.

De asemenea, Adriana Irimieș, manager al Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, a susținut o prezentare dedicată colindatului de ceată bărbătească, obicei specific zonei montane a județului Cluj, înscris în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO, precum și obiceiului „Plecatul feciorilor în cătanie”.

Momentul a fost urmat de un recital susținut de „Horitorii Clujului”, grup înființat de Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, la inițiativa managerului Adriana Irimieș, în Anul „Avram Iancu” - 2024. Grupul, alcătuit din Raul Oltean, Grigore Sâmboan, Ionuț Suciu și Alexandru Potra, a interpretat colinde și cântece de cătănie și a readus în atenția publicului repertorii care au însoțit momente importante din istoria și cultura românească.

Programul a continuat cu proiecția filmului documentar „Corindatul Junilor de la Mărișel”, realizat de Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, film care surprinde etapele esențiale ale ceremonialului tradițional din perioada sărbătorilor de iarnă, de la organizarea cetelor de juni și rolul tarostelui, până la desfășurarea colindatului și organizarea „conacului".

Partea finală a fost dedicată momentului artistic, susținut de Grupul Tradițional „Mărișana”, format din locuitori ai satului clujean Mărișel, Munții Apuseni. Înființat în anul 2004 și coordonat de profesorul Ioan Mariș, grupul păstrează și valorifică obiceiuri, jocuri și cântece transmise din generație în generație. Distins cu „Toporașul de Argint" la Festivalul Internațional de Folclor Montan din Zakopane, Polonia, Grupul „Mărișana" a prezentat publicului vienez obiceiul „Colindatul Junilor de la Mărișel - Conacul", acompaniat de grupul instrumental „Taragotiștii de la Mărișel".

Realizarea acestui proiect a avut loc cu sprijinul Consiliului Județean Cluj și al Asociației „Produs de Cluj”.

Totodată, în seara zilei de 15 decembrie, în Stephansplatz din Viena, colindele arhaice din Mărișel au fost aduse în spațiul public printr-un moment de tip flashmob, inițiat cu implicarea Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”. Demersul care a pus în valoare patrimoniul cultural imaterial din județul Cluj a impresionat atât localnicii vienezi, cât și turiștii, care s-au oprit pentru a asculta și a surprinde momentul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: