Un tânăr de 16 ani cu obezitate supermorbidă, operat pro bono la Medicover Cluj prin chirurgie bariatrică robotică

La Spitalul Medicover Cluj, un adolescent de doar 16 ani a primit o nouă șansă la viață. Diagnosticat cu obezitate supermorbidă, tânărul a fost supus unei intervenții complexe de chirurgie bariatrică robotică, realizată pro bono de echipa multidisciplinară a spitalului.

Dr. Radu Motocu, medic primar chirurgie generală

Cazul face parte din proiectul pro bono inițiat de Spitalul Medicover, dedicat copiilor și tinerilor cu vârste de până la 22 de ani, care se confruntă cu afecțiuni medicale grave și care nu dispun de resursele necesare pentru tratamente de specialitate. Programul, lansat inițial pe o perioadă limitată, a fost recent prelungit până în septembrie anul viitor, ca urmare a impactului pozitiv și a numărului tot mai mare de cazuri medicale care au nevoie de sprijin.

O luptă grea pentru o viață normală

Adolescentul de 16 ani se confrunta de mai mulți ani cu o formă severă de obezitate, care ajunsese să-i afecteze profund sănătatea și viața de zi cu zi: respira dificil, obosea la eforturi minime și nu mai putea participa la activitățile specifice vârstei sale.

Pentru familia sa, intervențiile medicale erau inaccesibile financiar. Cazul a atras atenția echipei de la Medicover Cluj, care a decis să intervină gratuit, oferindu-i o șansă reală la o viață sănătoasă.

Chirurgie bariatrică robotică – precizie și compasiune

Intervenția a fost realizată prin chirurgie bariatrică robotică, una dintre cele mai moderne metode de tratament pentru obezitatea severă. Tehnologia robotică oferă o precizie chirurgicală excepțională, control mai bun al mișcărilor, o vizibilitate superioară și o recuperare mai rapidă pentru pacient.

Echipa medicală a pregătit atent adolescentul pentru operație: evaluări clinice complexe, program nutrițional personalizat și consiliere psihologică preoperatorie. Intervenția s-a desfășurat fără complicații, iar recuperarea este favorabilă.

”Echipa chirurgicală a Bariatric Center coordonată de Dr. Radu Motocu din cadrul Spitalului Medicover a finalizat cu succes o intervenție de tip sleeve gastric robotic, realizată la un pacient adolescent cu obezitate severă de 236 de kg și sindrom de apnee în somn obstructiv. Procedura, efectuată cu sistem robotic de ultimă generație, marchează un pas important în abordarea multidisciplinară a obezității la vârste tinere.

Operația a decurs fără complicații, iar recuperarea postoperatorie evoluează favorabil. Intervenții de acest tip deschid drumul către soluții sigure și eficiente pentru pacienții cu obezitate severă, oferind o șansă reală la o viață mai sănătoasă și o perspectivă pe termen lung mult îmbunătățită.”, spune Dr. Radu Motocu

Intervenția a fost efectuată de Dr. Radu Motocu, medic primar chirurgie generală, împreună cu Dr. George Isac, medic specialist chirurgie pediatrică. Din echipa chirurgicală au mai făcut parte Dr. Radu Drașovean medic primar chirurgie generala, Dr. Claudiu Hossu medic specialist chirurgie generala și Dr. Sinziana Bunea medic anestezist.

Proiectul pro bono Medicover Cluj – tehnologie și solidaritate

Prin acest caz, Medicover Cluj reconfirmă importanța implicării medicale și sociale. Proiectul pro bono al spitalului a fost creat pentru a oferi acces la servicii medicale de înaltă calitate copiilor și tinerilor aflați în situații vulnerabile.

“Accesul la tehnologie medicală de ultimă generatie nu trebuie să fie un privilegiu, ci o normalitate. Chirurgia robotică reprezintă viitorul, asa cum sunt și copiii și tinerii cărora ne adresăm prin acest proiect. Prin acest program, redăm speranța câtorva zeci de copii și tineri care pot beneficia de intervenții robotice la standarde internaționale, altfel inaccesibile.”, precizează Dr. Ovidiu Gogu Cacuci

O nouă viață și un mesaj de speranță

Pentru tânărul pacient, intervenția nu a însemnat doar o operație reușită, ci începutul unei vieți noi, una în care poate merge, respira și visa fără durere. Povestea lui devine un exemplu de ce poate însemna medicina atunci când știința și empatia se întâlnesc: tehnologie avansată, dar mai ales inimă.

Foto Spitalul Medicover Cluj

Despre Medicover Romania

Din 1995, Medicover România a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de pe piața serviciilor de sănătate private, cu o rețea de 42 de clinici în București și în țară și 5 spitale generaliste: în București, Cluj-Napoca, Oradea și Craiova, 20 de cabinete on-site și peste 300 de unități medicale partenere. Spitalele Medicover corespund celor mai înalte standarde medicale și deservesc o gamă largă de specialități medicale și chirurgicale.

Medicover România face parte din Medicover AB, companie internațională de servicii medicale și de diagnostic, înființată în 1995. Medicover operează o rețea extinsă de clinici, spitale, facilități de îngrijire specializată și laboratoare. Piețele principale ale Medicover sunt Polonia, Germania, România și India. În 2023, Medicover a înregistrat venituri totale de 1.746 milioane de euro, având peste 45.000 de angajați.

Pentru mai multe informații, vizitați: www.medicover.com.

Articol susținut de Spitalul Medicover Cluj.