Măsuri dure pentru 2026: Salariul minim rămâne înghețat anul viitor

Guvernul Bolojan pregătește un proiect de ordonanță de urgență prin care salariul minim brut în 2026 va fi înghețat la valoarea actuală de 4.050 lei. Măsura face parte din pachetul ce vizează reducerea cheltuielilor publice în următorii ani.

Salariul minim rămâne înghețat în 2026

La finalul lunii octombrie, sindicatele cereau Guvernului majorarea salariului minim și amenințau cu proteste.

Din ianuarie 2025, salariul minim brut pe economie a fost majorat la 4.050 de lei.

Guvernul Bolojan pregătește un proiect de ordonanță de urgență pentru a menține salariul minim pe economie la nivelul actual de 4.050 de lei brut și în 2026. Un act normativ în acest sens va fi adoptat în perioada următoare, potrivit surselor guvernamentale consultate de HotNews.ro

Miercuri va avea loc o ședință a Consiliului Tripartit pentru a fi discutată măsura.

La finalul lunii octombrie, premierul Ilie Bolojan anunța „un acord de principiu” în coaliție pentru ca salariul minim pe țară actual, de 4.050 de lei brut, să fie menținut și pe parcursul anului viitor.

„România a transpus o directivă europeană care permite indexarea unui salariu minim care spune că se face la doi ani de zile. În România am transpus că se face anual, după anumiți indicatori. Dacă am modifica legislația în acord cu directiva europeană am respecta directiva”, explica premierul la acel moment.

Bugetul pe anul 2026 va fi votat cel mai devreme la sfârșitul lunii ianuarie. În prealabil, Guvernul va trebui să aprobe mai multe pachete fiscale, inclusiv cel privind reforma în administrație.

Peste 1,7 milioane de angajați din sectorul privat ar urma să fie afectați de înghețarea salariului minim, potrivit sindicatelor, ceea ce ar duce la o reducere semnificativă a puterii lor de cumpărare și, implicit, la consecințe serioase în economie. Dacă salariul minim nu va fi majorat anul viitor, sindicatele amenințau cu proteste de stradă.

În prezent, salariul minim este de 4.050 de lei brut, adică 2.574 de lei net.



