Deși a plecat de la CFR de două luni, Cristi Balaj nu și-a încasat toți banii de la formația din Gruia!

Cristi Balaj (54 de ani) a fost președintele lui CFR Cluj în perioada noiembrie 2021 – octombrie 2025.

Cristi Balaj era președintele CFR-ului din 2021 | Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Fostul arbitru FIFA a ales să demisioneze în urmă cu două luni, măcinat de problemele cu care se confruntă clubul în acest sezon.

În urma unei discuții cu patronul Neluțu Varga, Balaj a decis să plece de la echipă și să renunțe, cel puțin pentru moment, la activitatea sa în fotbal.

În locul său a fost instalat Iuliu Mureșan, chiar fostul președinte al CFR-ului din perioada de glorie, în care echipa avusese trei participări în grupele Ligii Campionilor.

Deși nu mai lucrează pentru formația din Gruia, Balaj a dezvăluit că nu și-a primit toți banii, însă este convins că va fi doar o chestiune de timp până când îi va încasa.

„Da, mai am bani de luat, dar au plătit banii pe care îi aveau de dat. Sper să mi se întâmple și mie. Important e să meargă clubul mai departe pentru că lotul e mai bun decât cel de anul trecut.”, a spus Cristi Balaj pentru Digi Sport.

Un titlu de campioană în 2022 și o Cupă a României în 2025 a câștigat CFR Cluj cât timp Cristi Balaj a fost oficialul echipei.

