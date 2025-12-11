Bolojan: „Nu mai putem susține pensionari la 48 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”

Statul nu mai poate susține financiar persoane care se pensionează la 48 – 50 de ani. „Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”, spune premierul ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seara, că vârsta de pensionare trebuie ridicată „peste tot”.

Prim-ministrul a explicat că România nu mai poate susține financiar pensionari la vârste de 48-50 de ani, iar acest prag trebuie gândit în funcție de condițiile de muncă, informează Antena3CNN.

Ilie Bolojan susține că vârsta de pensionare trebuie să fie mai mare inclusiv pentru angajații din MAI sau MApN.

„Sunt poziţii diferite de care trebuie ţinut cont şi la fel cum există reglementări pentru pensionare mai rapide în cazuri unde sunt sectoare grele de muncă şi aici trebuie gândit asta, dar per ansamblu, trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”, a afirmat Bolojan, miercuri, la B1TV.

Ilie Bolojan a atras atenția că România nu mai poate susține din punct de vedere financiar pensionarea la o vârstă timpurie în prezent, cu atât mai puțin în viitor.

„Sunt abordări diferite, sunt pensii de serviciu, sunt pensii pentru diferite categorii, dar ce trebuie să le spunem corect oamenilor, nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Nu mai este posibil, pentru că nu mai este suportabil pentru economia noastră şi pentru bugetele de pensii din anii următori, când generaţiile noastre de 450.000 de oameni vor ieşi la pensie”, a declarat Ilie Bolojan.

În opinia premierului, vârsta de pensionare ar trebui să ajungă cât mai aproape de 65 de ani și pentru angajații din MApN și MAI.

„Că ne place, că nu ne place, trebuie să eliminăm şi să reducem posibilităţile de pensionare la vârste care se apropie de 50 de ani şi să creştem vârsta de pensionare cât mai aproape de 65 de ani. Acest lucru este valabil pentru toate zonele, inclusiv pentru zona care ţine de Ministerul de Interne sau de Ministerul Apărării, ţinând cont, într-adevăr, de specific”, a mai declarat premierul.

Premierul a spus că aceasta este singura modalitate pentru a avea pensii stabile în România.

Miercuri, Curtea Constituțională a României a amânat pentru 28 decembrie decizia privind reforma pensiilor magistraților.

Proiectul pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament prevede creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru magistrați și stabilește cuantumul pensiei la 70% din ultimul salariu net.

