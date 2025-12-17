Actualitate
Un camion încărcat cu 200 de porci, răsturnat la Topa Mică
Un camion încărcat cu 200 de porci s-a răsturnat pe DE 81, în zona localității Topa Mică din județul Cluj.Camion încărcat cu 200 de porci, răsturnat la Topa Mică|InfoTrafic Jud.Cluj - Facebook
Un camion încărcat cu aproximativ 200 de porci vii s-a răsturnat, miercuri, pe pe partea laterală pe Drumul European 81, în zona localității Topa Mică, județul Cluj.
Un camion încărcat cu 200 de porci, răsturnat la Topa Mică
ISU Cluj a intervenit, miercuri, pentru acordarea primului ajutor calificat șoferului unui camion răsturnat pe DE 81, în zona localității Topa Mică.
CITEȘTE ȘI:
TIR încărcat cu lemne, răsturnat pe centura Vâlcele-Apahida. Șoferul a refuzat să meargă la spital. FOTO
La fața locului, pompierii au găsit un camion răsturnat pe carosabil, încărcat cu aproximativ 200 de porci vii.
„La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au găsit un autocamion răsturnat pe partea laterală pe carosabil, încărcat cu aproximativ 200 de porci vii”, a informat ISU Cluj.
Prin intermediul Dispeceratului ISU-SAJ a fost solicitat sprijinul personalului de specialitate din cadrul primăriei Sânpaul și Direcția Sanitar Veterinară.
Totodată, reprezentanții operatorului economic care dețin autocamionul a solicitat intervenția unei automacarele pentru eliberarea părții carosabile.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: