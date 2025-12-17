Un camion încărcat cu 200 de porci, răsturnat la Topa Mică

Un camion încărcat cu 200 de porci s-a răsturnat pe DE 81, în zona localității Topa Mică din județul Cluj.

Camion încărcat cu 200 de porci, răsturnat la Topa Mică|InfoTrafic Jud.Cluj - Facebook

Un camion încărcat cu aproximativ 200 de porci vii s-a răsturnat, miercuri, pe pe partea laterală pe Drumul European 81, în zona localității Topa Mică, județul Cluj.

Un camion încărcat cu 200 de porci, răsturnat la Topa Mică

ISU Cluj a intervenit, miercuri, pentru acordarea primului ajutor calificat șoferului unui camion răsturnat pe DE 81, în zona localității Topa Mică.

La fața locului, pompierii au găsit un camion răsturnat pe carosabil, încărcat cu aproximativ 200 de porci vii.

„La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au găsit un autocamion răsturnat pe partea laterală pe carosabil, încărcat cu aproximativ 200 de porci vii”, a informat ISU Cluj.

Prin intermediul Dispeceratului ISU-SAJ a fost solicitat sprijinul personalului de specialitate din cadrul primăriei Sânpaul și Direcția Sanitar Veterinară.

Totodată, reprezentanții operatorului economic care dețin autocamionul a solicitat intervenția unei automacarele pentru eliberarea părții carosabile.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: