Condițiile lui Tișe pentru PNL: „Proiectele Clujului sa fie dezvoltate!”

Președintele Consiliului Județean a declarat, marți, că realizarea proiectelor din Cluj reprezintă un criteriu fundamental pentru colaborarea din interiorul PNL. „Orice decizie privind o schimbare politică va fi influențată de două mari proiecte ale Clujului”, spune Alin Tișe.

După cum semnala recent Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, Partidul Național Liberal a ajuns pe mâna „Cooperativei politice”.

Tișe a explicat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, că rămânerea sa în PNL este condiționată de două proiecte majore de investiții ale Clujului: realizarea Spitalului Pediatric Monobloc în Borhanci și încheierea lucrărilor de deviere a Someșului pentru prelungirea pistei la Aeroport.

De altfel, liberalul clujean a acuzat excluderea proiectelor esențiale pentru Cluj din PNRR:

„A fost o mare nedreptate: aveam două proiecte avansate, dar niciunul nu a fost inclus în PNRR. De ce? Pentru că s-a negociat politic o împărțire echilibrată a banilor în județe”, spune Alin Tișe.

Tișe: „Ce motive ai să rămâi într-un partid care guvernează și care nu finanțează două dintre proiectele majore ale Clujului!?”

Recent, liberalul clujean Alin Tișe susținea necesitatea unui nou partid care să schimbe perspectiva scenei politice românești, marcată de „ipocrizie”.

Astfel, liberalul clujean susținea ideea unui „partid al dreptei productive”, care să ofere „altceva pentru țară”, dincolo de incompetența specifică partidelor vechi.

„Îmi asum deciziile. Analizez toate aspectele legate de rolul meu în acest partid și de viitorul meu în PNL.

Când voi lua o decizie definitivă, asumată, o voi anunța”, a declarat, marți, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

PNL trebuie să rezolve două probleme fundamentale pentru Cluj

„În prezent, PNL-ul are de rezolvat două probleme fundamentale pentru Cluj: finanțarea Spitalului de Copii, pe care PNL-ul o promite de câțiva ani și care din diverse motive nu a fost niciodată prioritară, deși discutăm de cel mai avansat proiect din România, ce ar fi trebuit să intre cu prioritate în programul de finanțare asigurat din fonduri europene PNRR.

Centrul de Transplant Multiorgan, alături de Spitalul Pediatric Monobloc, erau cele mai avansate proiecte în momentul în care a fost deschisă finanțarea prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Când în alte județe doar se discuta despre asemenea proiecte, noi aveam licitația de execuție în curs și adjudecată ulterior.

A fost o mare nedreptate: aveam două proiecte avansate, dar niciunul nu a fost inclus în PNRR. De ce? Pentru că s-a negociat politic o împărțire echilibrată a banilor în județe”, a explicat Alin Tișe.

Președintele Consiliului Județean Cluj a solicitat ca proiectele medicale ale Clujului să fie prioritizate în locul orașelor care nu au reușit să pregătească proiecte mature.

„Din păcate, planul lor este să mute banii de la Sănătate în altă parte”, a explicat Alin Tișe.

Tișe a accentuat că partidele care au negociat PNRR-ul au o responsabilitate față de proiectele din Cluj.

„Este responsabilitatea politică a partidelor care au gândit PNRR-ul și care, din diverse motive, au amânat proiectele Clujului: acestea erau declarativ prioritare, dar nu pe PNRR.

Astfel, orice schimbare politică pe care o voi face va fi influențată de aceste proiecte ale Clujului: am o responsabilitate importantă în a obține finanțare pentru Spitalul Pediatric Monobloc, dar și pentru Aeroport, în condițiile în care extinderea pistei se poate realiza doar prin încheierea lucrărilor de deviere a Someșului.

Altfel, te întrebi ce motive ai să rămâi într-un partid care guvernează și care nu finanțează două dintre proiectele majore ale Clujului!?”, explică Alin Tișe.

„M-am decis să fiu pragmatic și să urmăresc intersele județului. Dacă cei din PNL vor înțelege prioritatea acestor proiecte... Altfel, te întrebi ce te mai leagă de un partid care nu îți înțelege prioritățile?

Există o falsă problemă în unele județe, inclusiv la București, că noi primim banii altor județe, ceea ce este fals. Este o incompetență și o lipsă de profesionalism a celor din alte județe.

Acești bani nu sunt dați de Guvern sau din alte județe, sunt fonduri europene obținute de noi:

*investiția de la apă-canal – 600 de milioane de euro, bani europeni.

*drumuri județene – 200 de milioane de euro, bani europeni.

Noi am impus o regulă – nu există finanțare europeană pentru care să nu depunem proiecte. Din seria proiectelor finanțate, obținem finanțare pentru Cluj.

Vreau pragmatism și ca prin politica din PNL să obținem aceste finanțări pentru Cluj. Dacă nu se va întâmpla asta, dacă nu înțeleg importanța unui spital pediatric, atunci e grav. Cei din PNL trebuie să înțeleagă că Clujul are aceste două mari priorități, iar eu, ca reprezentant al partidului în Consiliul Județean, sunt responsabil ca aceste proiecte să se facă.

Să nu se mire că vor fi împinși de oameni pe scări în jos. PNL-ul nu va mai avea nicio scăpare. Nici acum, când partidele sunt cu spatele la zid, aceste partide mari, partide democratice și pro-europene, n-au înțeles că românii nu mai acceptă avioane de hârtie trimise între ei. Nici acum, când AUR este unde este, nu au înțeles că oamenii s-au prins de fentă, că nu mai merg pe fenta de stânga, iar tu virezi dreapta. Faptul că ei sunt supărați, că nu comunică între ei și se revoltă ca să mai pună doi secretari de stat, n-au înțeles că nu mai merge”, a explicat Alin Tișe.

