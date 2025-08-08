Tișe, mesaj dur la adresa conducerii PNL: „Este mai ușor să-ți faci o gașcă de incompetenți politic, decât să muncești pentru performanță”.

Liberalul Alin Tișe lansează un mesaj dur la adresa conducerii PNL, în condițiile în care partidul a ajuns „prizonierul cooperativei politice”, în timp ce performanța organizațiilor locale este anihilată de la centru. „România s-a schimbat. Alegătorii au ieșit din ceață”, avertizează președintele Consiliului Județean Cluj.

Liberalul clujean Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a lansat un mesaj dur la adresa incompetenței care macină partidele istorice.

După cum semnalează Tișe, Partidul Național Liberal a fost „capturat” de incompetență și marcat de reforme iluzorii.

„În timp ce ei trag sfori și numesc incompetenți în diferite funcții, noi muncim zi de zi pentru a aduce voturi «pentru partid». Am spus «muncim», corect va fi de acum înainte «munceam».

Este mai ușor să-ți faci o gașcă de incompetenți politic, ca să sugrumi partidul, decât să muncești pentru performanță.

Așa că voi, trădătorilor incompetenți, în neputința voastră, nu mai urâți Clujul pentru performanța lui! Faceți și voi performanță și vă vom aplauda!

Unii au trădat când era greu, alții n-au performat niciodată, dar toți au în comun un lucru: au confiscat un partid istoric și îl sufocă în tăcere”, notează liberalul Alin Tișe în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Tișe: România s-a schimbat! Vrem Altceva pentru Țară

Alin Tișe denunță lipsa de viziune a partidului, în contextul în care așa-numitele reforme sunt înlocuite de mesajele lipsite de conținut transmise către electorat.

Performanța, meritocrația și viziunea nu se mai regăsesc în politicile unui partid istoric, marcat de disprețul pentru alegători.

„Le place să rostească cuvinte mari: «doctrină», «viziune», «unitate». Dar în spatele cortinei, doctrina e oportunism, viziunea e la interes personal, iar unitatea înseamnă: nimeni să nu clipească fără semnal. (...).România s-a schimbat. Alegătorii au ieșit din ceață. Singurii care bâjbâie sunt ei – prin întunericul pe care singuri l-au creat. Și tot acolo își vor pierde și funcțiile, și legitimitatea”, spune Alin Tișe în mesajul său.

„În final mă întreb: câți sunt, de fapt, acești trădători incompetenți?

Puțini, dacă te uiți la voturi.

Mulți, dacă te uiți la funcții.

Invizibili, dacă te uiți la principii.

Dar surprinzător de rezistenți, dacă te uiți la cât de bine știu să se lipească de scaune.

Nu-s nici lideri, nici reformatori. Sunt doar specialiști în supraviețuire mică, într-un partid pe care l-au făcut să pară mic și el.

Și totuși…

Nu numărul lor e problema.

Ci faptul că cei mulți, buni și tăcuți îi lasă să vorbească în numele lor.

Până când? Până când timpul nu mai ține cu noi .

Vrem Altceva pentru Țară – APT.

Altceva pentru tine.

Un «altceva» care nu mai poate fi amânat”, se arată în mesajul transmis de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

