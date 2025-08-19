Strategia de dezvoltare a Aeroportului Internațional Cluj: 10 milioane de pasageri până în 2045. Alin Tișe: „Realizăm împreună investiții în beneficiul comunității”

Strategie amplă de dezvoltare a Aeroportului Internațional Cluj pentru următorii 20 de ani. În 2045, traficul aerian de pasageri va ajunge la 10 milioane de pasageri, iar Consiliul Județean Cluj propune o serie de proiecte strategice de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și David Ciceo, CEO Aeroportul Internațional Cluj, anunță investiții strategice pentru dezvoltarea Aeroportului „Avram Iancu”|Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Județean Cluj anunță investiții strategice pentru dezvoltarea Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

„Am pus interesul clujenilor pe primul loc.

Aprecieaz deschiderea directorului Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo. Vom colabora pentru a urmări împreună realizarea investițiilor în beneficiul comunității.

Noi putem să construim la Cluj. Am demonstrat-o de-a lungul anilor. Aeroportul Cluj este un exemplu de reușită în derularea proiectelor.

Colaborarea noastră continuă din perioada 2007 – 2008, iar astăzi propunem o nouă etapă de dezvoltare pentru „Aeroportul Internațional Cluj – 10 milioane de pasageri”, a anunțat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, marți, în cadrul unei conferințe comune susținute împreună cu David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj.

Tișe: Avem o viziune strategică de dezvoltare a Aeroportului

„Sunt mai multe proiecte de investiții din cadrul unui proiect mai amplu de dezvoltare, care reprezintă o viziune strategică pentru dezvoltarea Aeroportului din Cluj pe termen mediu și lung”, a explicat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Extinderea pistei de la Aeroport, devierea Someșului și construirea terminalului Cargo sunt doar câteva dintre proiectele propuse de Consiliul Județean Cluj și Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, obiective ce totalizează o investiție de peste 333 de milioane de euro.

David Ciceo: Vom atinge 10 milioane de pasageri în 2045, iar proiectele de infrastructură aeroportuară trebuie pregătite

„Sprijinul Consiliului Județean a fost decisiv pentru dezvoltarea Aeroportului Internațional Cluj de-a lungul anilor.

De la 150.000 de pasageri, traficul a crescut la peste 3 milioane de pasageri”, a explicat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj.

Potrivit unei estimări prudente, în 2045 Aeroportul din Cluj va ajunge la 10 milioane de pasageri.

„Dar s-ar putea să atingem această cifră mult mai repede.

Pentru dezvoltarea proiectelor este necesară dezvoltarea infrastructurii și extinderea pistei, condiționată de devierea râului Someș”, a explicat David Ciceo, CEO Aeroportul Internațional Cluj.

Extinderea pistei de la Aeroport, condiționată de devierea Someșului

„Devierea Someșului este gestionată de Ministerul Mediului. Am cerut continuarea proiectului, care e realizat în proporție de 50%.

Continuarea lucrărilor presupune o investiție de 90 de milioane de lei, pe care ministerul trebuie să-l ducă până la capăt”, a explicat Alin Tișe.

Președintele Consiliului Județean Cluj a solicitat sprijin Guvernului pentru continuarea lucrărilor de deviere a Someșului. Dacă proiectul nu va fi continuat de Ministerul Mediului, atunci Consiliul Județean va prelua anul viitor obiectivul.

„Am cerul premierului Bolojan să ne ajute pentru continuarea lucrărilor, altfel lucrările se vor degrada.

În caz contrar, anul viitor putem prelua noi proiectul - nu poate exista pistă prelungită la Aeroport fără devierea Someșului. Lucrarea a fost lăsată la jumătate de minister.

Până acum am investit peste 80 de milioane de lei pentru devierea Someșului.

Am discutat cu toate partidele politice pentru susținerea proiectului și încheierea proiectului. Da, perioada este dificilă, dar proiectul trebuie finalizat.

Altfel, anul viitor vom încheia noi lucrările, și vom prevedea bani în buget în acest sens. Pentru realizarea pistei, devierea Someșului este esențială.

Pentru devierea Someșului, Consiliul Județean a expropriat terenuri. Banii pe exproprieri sunt plătiți din bugetul județului.

Această primă investiție prin amenajarea râului Someș este esențială pentru continuarea dezvoltării Aeroportului din Cluj.

Proiectul nu este în obligația Aeroportului, noi, Consiliul Județean trebuie să încheiem proiectul de deviere”, a explicat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Proiecte strategice pentru dezvoltarea Aeroportului din Cluj

David Ciceo a anunțat proiectele de dezvoltare ale Aeroportului, menite să pregătească infrastructura aeroportuară pentru provocările viitorului și un confort sporti pentru pasageri.

Parcul Fotovoltaic –

Putere instalată: 4,99 MW

Capacitate de stocare energie:12 MWh

Reducere emisii de carbon cu 55%

Asigură independența energetică

Suprafață teren: 82.319 mp

Valoare estimată: 9,25 milioane euro (fără TVA), din care:

Fonduri proprii 3,16 milioane euro (fără TVA)

Fonduri nerambursabile 6,09 milioane euro (fără TVA)

Durata / Termenul estimat de implementare: 12 luni / martie 2027.

Extindere terminal pasageri sosiri –

Suprafață estimată extindere (P+1):

Sconstruită: ~2.500 m

Sdesfășurată: ~5.000 mp

2 benzi de bagaje suplimentare

Valoare estimată: 15,6 milioane euro (fără TVA)

Durata / Termenul estimat de implementare: 26 luni / martie 2028

Platformă de staționare aeronave – 4 locuri

Suprafața totală: ~ 24.900 mp

4 poziții de staționare pentru aeronave cu litera de cod C ( Airbus A320, Boeing 737, etc)

Valoare estimată 6,53 milioane euro (fără TVA)

Durata/Termenul estimat de implementare: 10 luni / decembrie 2026

Suprafața totală – 24.900 mp

4 pozițiții de staționare pentru aeronave

Amenajarea suprafeței nivelate a benzii pistei –

Suprafața totală: ~ 318.000 mp

Valoare estimată -17,3 milioane euro (fără TVA)

Durata/Termenul estimat de implementare: 36 luni / decembrie 2029

Extindere pistă de decolare – aterizare –

Suprafața extindere pista: ~ 90.000 mp

În cadrul obiectivului de investiții vor fi cuprinse instalațiile aferente și amenajarea benzii pistei (~ 217.600 mp)

Valoare estimată: 38 milioane euro (fără TVA)

Durata/Termenul estimat de implementare: 36 luni / decembrie 2030 - condiționat de devierea cursului râului Someș

Terminal Nou de Pasageri

Suprafața estimată clădire (S+P+1):

Sconstruită: ~23.900 mp

Sdesfășurată: ~71.700 mp

- Suprafață estimată platformă staționare: ~33.000 mp

- Capacitate: ~ 6 milioane pasageri / an

- 10 avio-bridge

Valoare estimată: 203,7 milioane euro (fără TVA), din care:

Terminal Pasageri Nou: 195 milioane euro (fără TVA)

Platforma de staționare aeronave: 8,7 milioane euro (fără TVA)

Durata/Termenul estimat de implementare: 36 luni / martie 2031

Terminal CARGO

Suprafață estimată clădire: ~4.000 mp

- Posibilitate de extindere: ~4.000 mp

- Investiția va fi susținută integral de către concesionar și include platformă acces și parcare auto dedicate

Valoare estimată: 7,56 milioane euro (fără TVA)

Durata/Termenul estimat de implementare: 36 luni / decembrie 2028

Hangar mentenanță aeronave

Suprafața estimată hangar: ~7.600 mp

Posibilitate de extindere: ~7.600 mp

Investiția va fi susținută integral de către concesionar și include platformă

acces și parcare auto dedicate

Valoare estimată: 14,3 milioane euro (fără TVA)

Termenul estimat de implementare: 36 luni / martie 2029

Platformă de staționare aeronave

Suprafața totală: ~ 31.400 mp

Valoare estimată : 8,2 milioane euro (fără TVA)

Termenul estimat de implementare: 24 luni / decembrie 2028

Înlocuirea utilajelor şi echipamentelor neperformante din punct de vedere al consumului de energie cu utilaje şi echipamente cu emisii zero

Nr. echipamente : 24 (buc.)

Valoare estimată : 8,35 milioane euro (fără TVA), din care:

Fonduri proprii 1 milion euro (fără TVA)

Fonduri nerambursabile 7,35 milioane euro (fără TVA)

Durata / Termenul estimat de implementare: 36 luni / decembrie 2028

Parcare Long-Term –

Suprafața estimată: ~ 30.300 mp

Valoare estimată 4,9 milioane euro (fără TVA)

Durata / Termenul estimat de implementare: 24 luni / septembrie 2027

