Tișe: „Vreau un partid de dreapta asumat, un partid al dreptei productive. Vreau altceva pentru țară!”

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, susține necesitatea unui nou partid care să schimbe perspectiva scenei politice românești, marcată de „ipocrizie”: „Vreau în politică oameni competenți, care să știe ce înseamnă să muncești pentru oameni”, spune liberalul clujean.

Tișe: „Vreau un partid de dreapta asumat, un partid al dreptei productive. Vreau altceva pentru țară!”|Foto: monitorulcj.ro

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a făcut public un mesaj amplu, cu caracter confesiv, în care vorbește despre parcursul său personal și profesional înainte de a intra în politică.

Tișe explică modul în care și-a construit averea, respinge acuzațiile bazate pe prejudecăți și subliniază că românii merită altceva decât „teatrul ieftin al ipocriziei”.

Tișe: Cred în oameni competenți

„Un politician «sărac», cu principii de dreapta, nu e neapărat virtuos. De multe ori, e doar o mască nouă pe un joc vechi. Sărăcia mimată — ca semn de puritate — e tot populism. Și populismul n-are ce căuta într-un partid de dreapta.

Un partid de dreapta nu trebuie să fie partidul «celor care n-au, dar cer tot»! Trebuie să fie partidul celor care au făcut ceva în viața lor pe muncă și mintea lor. Care pot justifica! Care pot construi. Care pot inspira! Eu cred în politiceinii care pot spune deschis: «Uite ce am făcut. Uite ce am. Uite cum am făcut».

Cu responsabilitate. Cu coloană vertebrală. Fără să se ascundă în spatele unor declarații goale, dar cred ei curate”, notează Alin Tișe în mesajul său.

Tișe: „Vreau un partid de dreapta asumat, un partid al dreptei productive. Vreau altceva pentru țară!”|Sursa: Alin Tișe - Facebook

Tișe sparge stereotipurile potrivit cărora politicienii trebuie să fie „săraci și cinstiți”. Liberalul clujean pune accentul pe competență:

„Se vorbește doar despre oameni săraci sau bogați în politică, dar nici un moment nu se vorbește despre oameni competenți sau incompetenți, proști sau deștepți, oameni pricepuți sau nepricepuți.

Vreau, în politică, oameni care știu ce înseamnă să dai salarii altcuiva lună de lună, care știu cât de greu se produc într-o afacere banii”, explică Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj în mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.

„Altceva pentru țară”

Liberalul clujean susține nevoia unui „partid al dreptei productive”, care să ofere „altceva pentru țară”.

„Nu cred în fețe noi sau vechi, în politicieni tineri sau vârstnici, debutanți sau cu experiență, între aceștia răi sau alții buni – cred în oameni competenți și performanți, care au reușit în viața lor personală, care au propriul exemplu de reușită și succes de prezentat și care pot trăi din ceea ce realizează și au realizat din afara politicii. Care nu sunt dependenți de politică. Asumat și public. Fără ipocrizie și fără frică de a-și asuma rezultatele muncii cinstite!

Un partid al oamenilor de afaceri cinstiți și asumați în societăți comerciale pe acțiuni, acționari, asociați, administratori și așa mai departe.

Un partid al întreprinzătorilor, al PFA-urilor, al profesiilor liberale.

Al celor care muncesc cu mintea și cu mâinile.

Al celor care produc plus-valoare.

Al celor care plătesc taxe și impozite!

Un partid de dreapta care trebuie să fie partidul dreptei productive! Un bazin electoral de până la trei milioane de oameni aproximativ , care în prezent nu se mai simt reprezentați de nici un partid.

Țara noastră trebuie să aibă partidul celor care țin România în picioare! Partidul care trebuie să se întoarcă în realitate! Nu într-una inventată. Ci în viața românului care muncește!

Vreau un partid care generează prosperitate!

Un partid care poate spune: «Ai muncit o viață? Ai contribuit? Trebuie să trăiești decent!»

Asta e dreapta productivă! Asta e România normală!

Cred într-un partid al oamenilor liberi. Și al celor care pot duce România sus.

Vreau ALTCEVA pentru TINE – APT

ALTCEVA pentru ȚARĂ”, notează liberalul clujean Alin Tișe în mesajul citat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: