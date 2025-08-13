Scandal uriaș în PNL. Boc și Thuma, la cuțite. Cine câștigă războiul pentru putere?

În ciuda rezultatelor administrative foarte bune ale Clujului, dar și a scorului electoral susținut obținut de PNL Cluj la alegerile parlamentare din decembrie anul trecut (peste 71.000 de voturi, la distanță zdrobitoare de alte formațiuni politice), Ilie Bolojan, lider confirmat de liberali la congresul din iulie 2025, pare să fi mizat greșit pe „cooperativa” condusă de Hubert Thuma, prin care a creditat incompetența și corupția de la Ilfov.

Însă, după cum arată analistul politic Raluca Boboc, fost consilier politic la Palatul Cotroceni în cele două mandate ale lui Traian Băsescu, organizația condusă de Emil Boc este departe de a se fi împăcat cu marginalizarea Clujului.

Atuurile lui Boc: rezultatele administrative și electorale, traduse în mai multă încredere

Într-o analiză recentă publicată pe blogul personal, fostul consilier prezidențial Raluca Boboc avertizează asupra riscului de scindare din interiorul PNL în contextul în care la congresul intern din luna iulie, reprezentanții Clujului care au candidat pentru diverse funcții de conducere în cadrul Biroului Executiv au fost excluși total de la masa puterii.

Situația este una paradoxală, deoarece la alegerile locale din iunie 2024, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a câștigat în 80% din localitățile județului Cluj, în timp ce organizația PNL condusă de Emil Boc a reușit să se plaseze pe prima poziție la parlamentarele din decembrie (21,40%), cu 71.769 voturi, la o distanță covârșitoare de restul partidelor politice.

Mai mult, Clujul este un model de bună practică la nivel național, campion la absorbția fondurilor europene, cu proiecte de peste 420 de milioane de euro implementate și 4 miliarde de euro aflate în implementare pentru proiecte majore de infrastructură.

Primarul Emil Boc, fost premier în perioada 2008 – 2012, este una dintre puținele personalități publice care, la ora actuală, beneficiază de o apreciere destul de mare în rândul populației: un sondaj de opinie realizat la începutul lunii ianuarie 2024, de exemplu, îl plasa pe acesta la o cotă de 32,4% încredere mare și foarte mare.

Astfel, nu doar performanțele electorale pe care Emil Boc a reușit să le obțină, conducând cu mână forte organizația PNL Cluj, la toate cele patru runde de alegeri care s-au desfășurat pe parcursul anului 2024, ci și imaginea foarte bună de care se bucură acesta în rândul populației, l-ar fi „îndreptățit” pe actualul edil al Clujului să pretindă și să obțină pentru organizația pe care o reprezintă câteva „poziții importante” în noua structură de conducere a partidului, spune analistul politic Raluca Boboc.

Indolența lui Bolojan

După cum semnala recent Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care a candidat pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL la congresul liberalilor desfășurat luna trecută, Partidul Național Liberal a ajuns pe mâna „Cooperativei politice”.

„Am văzut recent niște fotografii de grup cu «marii strategi» ai PNL – aceia cu valoare închipuită, priviri sigure și mâinile pe sforile partidului.

Alin Tișe: „Este mai ușor să-ți faci o gașcă de incompetenți politic, decât să muncești pentru performanță”|Foto: Alin Tișe - Facebook

Cei care vor omorî acest partid istoric.(…).Este mai ușor să-ți faci o gașcă de incompetenți politic, ca să sugrumi partidul, decât să muncești pentru performanță (…) Dar problema nu e doar comică. E și biologică: organismele mici nestârpite la timp nu rămân niciodată mici. Se ascund, se înmulțesc, devin cangrene, iar apoi distrug orice organism care încă mai are reflexe sănătoase. Inclusiv un partid” – a notat liberalul Alin Tișe cu privire la aroganța afișată de «echipa penalilor» din fruntea PNL.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, susține necesitatea înființării unui nou partid, al „dreptei productive”, bazat pe competență și rezultate| Foto:Inquam Photos / Codrin Unici

În acest context, Alin Tișe și-a anunțat intenția de forma un nou partid liberal, al „dreptei productive”.

Însă, dincolo de „Cooperativa” de vot pusă la cale de baronul penal Hubert Thuma, pentru acapararea întregului partid, atât pentru organizația Cluj, cât și pentru membrii și simpatizanții simpli ai PNL este destul de greu de înțeles indolența afișată de Ilie Bolojan față de izolarea și excluderea completă a organizației Cluj de la masa deciziilor.

„Fie că Emil Boc este perceput de Bolojan drept un posibil competitor și o reală amenințarea pentru poziția sa în fruntea partidului, în contextul măsurilor nepopulare pe care acesta le-a aplicat deja populației, din poziția de prim-ministru, fie este mult prea absorbit și, pe alocuri, chiar și depășit de problemele guvernării, însă semnalul dat de liderul de la Oradea, în favoarea penalilor din PNL, este unul care generează numeroase prejudicii de imagine atât pentru el, cât și pentru partid”, notează Raluca Boboc în analiza citată.

Competența de la Cluj sau corupția de la Ilfov? Miza conflictului Boc – Thuma

La Congresul PNL din luna iulie, „Cooperativa” coordonată de celebrul baron, fost condamnat penal pentru fapte de corupție, Hubert Thuma, a funcționat din plin, iar în loc de competiție liberă și deschisă, cei înscriși la linia de start au avut parte de tot felul de jocuri și intrigi de culise, astfel că un personaj cu o imagine extrem de negativă în rândul opiniei publice, care ar fi trebuit exclus de multă vreme din structurile unui partid care se pretinde un susținător exigent la criteriilor de integritate, a ajuns să dețină controlul aproape exclusiv asupra Biroului Executiv al partidului.

De altfel, de la Congresul din iulie și până în prezent, Hubert Thuma continuă să-și marcheze victoria pe rețelele de socializare, afișându-se mereu înconjurat de toți „locotenenții săi pe care i-a propulsat la vârful PNL”, în frunte cu senatoarea latifundiară, Nicoleta Pauliuc, și Alina Gorghiu, cureaua sa de transmisie către Alex Florența, Procurorul General al României, o situație care a determinat o reacție acidă din partea lui Alin Tișe, unul dintre oamenii de bază ai primarului Emil Boc, care semnala recent „moartea unui partid istoric”.

Astfel, după cum notează Raluca Boboc în analiza sa, războiul izbucnit între primarul Emil Boc și penalul Hubert Thuma este în plină desfășurare, iar scindarea partidului plutește în aer.

„Rămâne de văzut dacă lucrurile se vor domoli, iar în PNL va câștiga competența de la Cluj sau impostura, dublată de multă corupție, de la Ilfov”, arată sursa citată.

Raluca Boboc este analist politic, fost consilier politic la Palatul Cotroceni (Administrația Prezidențială) în cele două mandate ale lui Traian Băsescu, și scrie pentru diverse publicații.

