Ample proiecte de descongestionare a traficului în Florești: pasaj subteran și benzi reversibile. Primarul Bogdan Pivariu: „Asigurarea mobilității rămâne un proiect prioritar”.

Administrația locală din Florești vine cu noi soluții la problema traficului: tronsonul 1 al centurii metropolitane, realizarea de benzi reversibile și un nou pasaj rutier în zona Eroilor sunt câteva dintre proiectele ce vor contribui decisiv la asigurarea unei mobilități susținute.

Ample proiecte de descongestionare a traficului în Florești: pasaj subteran și benzi reversibile. Primarul Bogdan Pivariu: „Asigurarea mobilității rămâne un proiect prioritar”.|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

„Mobilitatea trebuie să primeze în problema gestionării traficului rutier”, spune Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești.

Planul de mobilitate al comunei Florești include benzi reversibile dar și realizarea unui nou pasaj rutier.

Ample proiecte de descongestionare a traficului în Florești: pasaj subteran și benzi reversibile. Primarul Bogdan Pivariu: „Asigurarea mobilității rămâne un proiect prioritar”.

„Mobilitatea trebuie să primeze în gestionarea acestei probleme a traficului: aceasta este cea mai mare provocare a comunității noastre!

Tronsonul 1 al Centurii Metropolitane este una din modalitățile prin care se rezolvă problema mobilității, în condițiile în care vorbim de departe cel mai aglomerat drum din România”, a declarat, miercuri, primarul Bogdan Pivariu în cadrul unei intervenții radio locale.

Tema descongestionării traficului este abordată în cadrul unui proiect integrat, a arătat primarul comunei Florești:

„Tratăm această problemă a traficului la nivelul întregii zone. Avem un plan foarte mare pentru comunitate și sunt sigur că, peste câțiva ani, vom privi aceste probleme doar ca o amintire”, a explicat edilul.

Una dintre modificările propuse vizează zona BMW-Metro. Astfel, sensul giratoriu din zonă va fi relocat sub viitoarea pasarelă, iar trecerea pentru pietoni de la nivelul carosabilului va fi eliminată:

„Nu o să mai oprească banda 1 autobuzele, sensul giratoriu de la BMW dispare și se mută sub pasarelă. Trecerea de pietoni, care pe lângă siguranța pe care o aduce, nu va mai opri traficul”, a explicat primarul Bogdan Pivariu.

Prioritizarea transportului public și benzi reversibile

În paralel cu lucrările aflate în desfășurare, Primăria Florești pregătește un proiect ce presupune extinderea carosabilului până în zona Primăriei Florești și introducerea unor benzi reversibile, adaptate fluxurilor de trafic.

„În paralel avem un proiect la care lucrăm acum. Este vorba de adăugarea unei noi benzi de circulație de la acest proiect până la sensul giratoriu de la Primăria Florești.

Vom avea benzi reversibile, iar una din benzi va fi întotdeauna dedicată mijlocului de transport în comun, în funcție de oră și de analizele pe care le facem.

Facem analize inclusiv cu AI și vom avea rapoarte care ne vor arăta exact care sunt intervalele orare care necesită o bandă în plus. În perioadele de aglomerație vor fi două benzi pentru trafic și una dedicată transportului public”, a mai spus primarul.

Pasaj subteran în sensul giratoriu din zona Eroilor

În perspectivă, administrația locală din Florești pregătește realizarea unui pasaj subteran în zona sensului giratoriu de la intersecția cu strada Eroilor

„Mai departe, la sensul giratoriu avem în plan să facem un pasaj. Este un proiect pe care o să-l prezentăm în perioada următoare, momentan proiectul este în lucru. Pasajul va favoriza circulația pe direcția Vest – Est și Est - Vest, iar cei care trebuie să întoarcă ori să se deplaseze în altă direcție vor folosi partea superioară a pasajului.

Avem și utilități de relocat, deci vorbim de un proiect complicat decât cel de la Spitalul Regional”, a anunțat Bogdan Pivariu.

Drum de legătură Florești - Gilău

Primarul comunei Florești a vorbit și despre colaborarea cu Primăria Gilău și Consiliul Județean Cluj pentru realizarea unui nou drum de legătură între Florești și Gilău, care va funcționa ca o variantă ocolitoare pentru traficul din vestul comunei și va asigura conexiunea la viitorul nod rutier al centurii metropolitane.

„De asemenea, am avut discuții cu primăria Gilău și cu Consiliul Județean pentru a crea un drum Florești-Gilău, care să iasă în partea vestică a Gilăului. Acesta va deservi tot ca o centură și va fi branșat la nodul 5 al Centurii Metropolitane. Drumul în Florești va merge pe lângă unitatea militară, practic pe partea nelocuită a Someșului, undeva pe creasta de sus a acelui versant și va ajunge în zona Gilăului, unde avem parcul fotovoltaic instalat”, a mai spus primarul Bogdan Pivariu, care a semnalat că accentul pe noile soluții de trafic sunt parte a strategiei de mobilitate.

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