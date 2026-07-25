Tragedie la Barcelona. Un muncitor român a murit pe șantierul de la Camp Nou

Un român de 54 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident de muncă petrecut pe șantierul de renovare al stadionului FC Barcelona. Este primul deces înregistrat de la începutul lucrărilor de modernizare.

Tragedie la Barcelona. Un muncitor român a murit pe șantierul de la Camp Nou / Foto: DepositPhotos.com

Un accident grav a avut loc vineri pe șantierul celebrului stadion Camp Nou din Barcelona, unde un muncitor român în vârstă de 54 de ani și-a pierdut viața, notează Ziare.com.

Conform primelor informații oferite de autoritățile catalane și de presa din Spania, tragedia s-a produs în timp ce bărbatul efectua lucrări de vopsire de pe o platformă suspendată. Acesta a fost lovit fatal în zona capului de o grindă. Echipajele medicale sosite de urgență la locul accidentului nu au reușit să îi salveze viața.

Reacția clubului FC Barcelona

Liderii FC Barcelona au transmis un mesaj prin care își exprimă regretul profund pentru moartea muncitorului român:

„FC Barcelona regretă profund decesul muncitorului care și-a pierdut viața în accidentul de muncă survenit în timpul lucrărilor de renovare de la Spotify Camp Nou. Clubul dorește să își exprime cele mai profunde condoleanțe și să ofere întregul său sprijin familiei, prietenilor și colegilor acestuia. Președintele Joan Laporta dorește să transmită personal condoleanțe familiei și se pune la dispoziția acesteia.”, a transmis FC Barcelona într-un comunicat de presă.

Lucrările de extindere și modernizare a stadionului Camp Nou au început în iunie 2023, iar acesta este primul accident mortal înregistrat pe șantier. Finalizarea proiectului, care va ridica capacitatea arenei la 105.000 de locuri, este estimată pentru anul 2028.

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Foto: DepositPhotos.com

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