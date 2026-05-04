Adio, cozi pe DN1? Planul lui Bogdan Pivariu pentru 2026: pasaj rutier în centrul Floreștiului și extinderea drumului la 5 benzi.

Comuna Florești are, în 2026, un buget de 216,9 milioane de lei, aprobat la finalul săptămânii trecute!

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, alături de imaginea traficului aglomerat și a lucrărilor în desfășurare pe DN1, în zona Cluj-Florești. | Foto: Facebook Bogdan Pivariu / Facebook Info Trafic jud. Cluj

Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții.

Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile.

Buget mai mic, dar investiții susținute din fonduri nerambursabile

Bogdan Pivariu a explicat că Floreștiul a primit mai puțini bani de la bugetul de stat față de anul trecut, scăderea fiind de aproximativ 7 milioane de lei.

„Din păcate, de la bugetul de stat, prin legea bugetului, am primit mai puțini bani față de anul trecut. Cu toate acestea, am reușit să suplinim cumva această parte”, a declarat primarul comunei Florești, la ZIUA LIVE.

Edilul a precizat că diferența a fost acoperită, în mare parte, prin fonduri nerambursabile.

„Din aproape 217 milioane de lei, aproape 95 de milioane de lei merg înspre partea de investiții. Din acești aproape 95 de milioane de lei, peste 82 de milioane de lei sunt din fonduri nerambursabile. Niciodată comuna Florești nu a mai avut un buget atât de mare din fonduri nerambursabile”, a spus Bogdan Pivariu.

Aproape 38 de milioane de lei pentru infrastructură

O parte importantă din buget este direcționată către infrastructura tehnico-edilitară, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei.

Primarul a anunțat că străzile Catanilor și Muzeul Apei vor intra în execuție în acest an, după finalizarea procedurilor de expropriere și lansarea licitației pentru lucrări. Proiectele vizează modernizarea drumurilor, realizarea de trotuare și lărgirea carosabilului.

De asemenea, pe strada Crizantemelor se lucrează la trotuare pe toată lungimea străzii, în contextul în care administrația locală vrea să introducă și o linie de autobuz care să deservească zone precum Brândușelor, Narciselor și Tăuțiului.

Centru civic, parking și pasaj rutier pe sub DN1

Un alt proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața Primăriei.

„Este un proiect care își dorește să creeze o zonă centrală și, ca orice zonă centrală, trebuie să îți ofere și locuri de parcat. Este chiar vis-a-vis de Primărie, unde apare o piațetă mare”, a explicat Bogdan Pivariu.

În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână la nivel, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj să aibă cale neîntreruptă.

Benzi reversibile pe DN1

Bogdan Pivariu a vorbit și despre planul de mobilitate care include benzi reversibile pe DN1. Edilul a explicat că varianta cu patru benzi nu ar fi fost suficientă pentru fluidizarea traficului, astfel că se analizează introducerea unei benzi suplimentare.

„În ampriza existentă mai punem încă o bandă, tocmai pentru a avea două cu trei, deci cinci benzi. Vor fi cinci benzi aferente DN1 din zona centrală până la intrare”, a spus primarul.

Potrivit acestuia, trei dintre benzi ar urma să fie reversibile, iar una dintre acestea va fi dedicată transportului în comun, indiferent de sensul de circulație stabilit în funcție de orele de vârf.

Peste 67 de milioane de lei pentru educație

Educația primește una dintre cele mai mari alocări din bugetul comunei Florești: peste 67 de milioane de lei.

Primarul a vorbit despre școala nouă, aflată în lucru, despre care spune că avansează într-un ritm foarte bun. Proiectul este finanțat prin fonduri europene, prin ADR Nord-Vest, cu o valoare de 11,5 milioane de euro.

„Lucrurile merg foarte bine. Cred că la finalul anului viitor o să avem construcția gata”, a spus Bogdan Pivariu.

La Liceul „Dumitru Tăuțan” sunt prevăzute două proiecte de extindere, unul prin PNRR și unul din fonduri locale. În total, ar urma să fie realizate 17 clase noi, laboratoare, lucrări de eficientizare energetică, panouri fotovoltaice și o seră didactică.

Creșă, grădiniță și o „super bibliotecă” în Cetatea Fetei

Primăria Florești are în vedere și realizarea unei noi creșe, prin Compania Națională de Investiții. Primarul a precizat că proiectul a întâmpinat probleme din cauza stabilității terenului, însă administrația locală caută soluții pentru ca lucrările să poată începe.

De asemenea, administrația locală pregătește cel puțin o nouă grădiniță și o bibliotecă modernă, care va include spații pentru tineri, mediatecă și sală de conferințe.

„O super bibliotecă va fi edificată în comunitatea noastră și pentru comunitatea noastră. Va include o zonă pentru tineret, mediatecă, sală de conferințe. Este ceva extraordinar de frumos”, a declarat Bogdan Pivariu.

Biblioteca ar urma să fie construită în zona Cetatea Fetei, în proximitatea Muzeului de Istorie.

Investiții în sport, cultură și mediu

Pentru sport, administrația locală a alocat aproape 3 milioane de lei, bani care vor merge către modernizarea bazelor sportive, inclusiv pentru sisteme de acces, supraveghere și alte dotări.

Primăria are prevăzute și fonduri pentru studii de fezabilitate în vederea construirii unei săli polivalente, tot în zona hubului educațional.

La capitolul mediu, Floreștiul are alocate peste 21 de milioane de lei. Printre proiecte se numără parcul fotovoltaic, care ar urma să asigure independența energetică a comunei pentru consumul electric din sistemul public, dar și reabilitarea unor blocuri și investiții în canalizarea menajeră.

Parc comercial și noi locuri de muncă

Bogdan Pivariu a vorbit și despre dezvoltarea mediului de afaceri din Florești. Un exemplu este parcul comercial Urbano Shopping Living, aflat în vestul localității, înainte de intrarea în Luna de Sus.

Potrivit primarului, acolo vor fi create aproximativ 400-500 de locuri de muncă, iar deschiderea este estimată pentru finalul lunii mai. Printre retailerii menționați se află Hornbach și Selgros.

Edilul a mai spus că administrația locală urmărește dezvoltarea unei zone dedicate industriei ușoare, nepoluante, precum și a unui posibil parc de specializare inteligentă în Luna de Sus, cu acces direct la autostradă.

