„Vamos a la Playa” revine pe plaja din Grigorescu. Cum se pot distra clujenii

Clujul îmbracă haine de vacanță pe malul Someșului. În perioada 24 iulie - 2 august 2026, plaja urbană din cartierul Grigorescu devine scena celei de-a noua ediții a festivalului „Vamos a la Playa”, zece zile pline de muzică, sport și relaxare în aer liber.

„Vamos a la Playa” revine pe plaja urbană din Grigorescu / Foto: Primăria Cluj-Napoca- Facebook

Vacanța la mare pare că s-a mutat la câțiva pași de casă, pe malul Someșului. În perioada 24 iulie - 2 august 2026, clujenii sunt așteptați pe plaja din Grigorescu la o nouă ediție „Vamos a la Playa” pentru zece zile pline de activități derulate chiar în mijlocul naturii, dar aproape de casă.

Programul este pregătit pentru toate vârstele și gusturile, iar participanții vor avea parte de concerte, activități sportive, dar și zone de relaxare.

Evenimentul este inițiat și organizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca. Ca la fiecare ediție, accesul este gratuit.

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