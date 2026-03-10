Lucrările avansează la drumurile care leagă Floreștiul de Cluj-Napoca. Când vor fi gata?

Am ieșit pe teren pentru a vedea cum evoluează lucrările de la două dintre drumurile vitale care leagă comuna Florești de muncipiul Cluj-Napoca.

A mai rămas puțin până când va fi gata lotul 1 al centurii metropolitane Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

A mai rămas puțin până când va fi gata primul tronson al centurii metropolitane. Cu o lungime de aproximativ 2 km, drumul se află în plin proces de modernizare și extindere, de la amplasamentul viitorului Spital Regional de Urgență Cluj, până la centrul comercial Vivo (fostul Polus Ceter)/Zona Nodul N.

Monitorul de Cluj a surprins câteva cadre care ilustrează stadiul lucrărilor de la centura metropolitană Cluj, tronson I, care va lărgi drumul de la 4 la 6 benzi (de la 2 pe sens la 3).

Lucrări în toi la centura metropolitană Cluj, tronson 1, Florești - Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

În imagini se poate observa cum lucrările avansează.

Lucrări pe sensul de mers dinspre Cluj-Napoca spre Florești, zona Vivo/Metro, la centura metropolitana, tronson 1 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Acum, în zona Vivo (sensul de mers dinspre Cluj-Napoca spre Florești) a apărut un nou utilaj.

Utilaj în zona Vivo/Nodul N, folosit la lucrările de la centura metropolitană tronson 1 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Puteți observa cum pe sensul de mers dinspre Florești spre Cluj-Napoca, în lateral au fost făcte spărturi, pentru operațiunile de lărgire a drumului de la 2 benzi pe sens la 3.

Săpături pentru extinderea de la 4 la 6 benzi între Florești și Cluj-Napoca, în cadrul proiectului centurii metropolitane, tronson 1 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Au mai rămas mai puțin de două luni până la termenul de finalizare (prelungit) 31 mai 2026.

Viarom se ocupă de lucrările de la centura metropolitană Cluj, tronson 1 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Lucrări întârziate, dar sunt aproape finalizate

Primarul muncipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a spus, la conferință de presă de vineri, 27 februarie 2026, cea unde a anunțat denunțarea pentru cel de-al doilea tronson al centurii metropolitane, că tronsonul 1 va fi gata până în 31 mai 2026, după cum se desfășoară lucrările.

„În primăvară finalizăm tronsonul 1 Cluj-Napoca - Florești. Lucrările sunt avansate, suntem în grafic, conform termenului de finalizare stabilit pentru 31 mai 2026”, a spus primarul Emil Boc.

Reamintim că, inițial, termenul de finalizare a fost în ianuarie 2026, iar lucrările ar fi fost gata până acum. Însă întârzierea a fost anticipată anul trecut, deoarece șantierul a avansat sub așteptări.

Tocmai de aceea, constuctorul a fost „urecheat”, în iunie 2025, de primarul Emil Boc, pentru evoluția lucrărilor de la acea vreme.

Lucrări de 1,7 miliarde de euro

Constructorul lucrărilor la tronsonul 1 al Centurii Metropolitane este SC Viarom SA, iar valoarea contractului este de 1,74 miliarde de euro.

Edilul a fost numulțumit atunci de mobilizarea de pe șantier și de ritmul lent al lucrărilor.

„Mă aflu pe șantierul care vizează centra metropolitană a Clujului tronson 1 Cluj-Florești. E vorba de lărgirea de la 4 benzi la 6 benzi acestei rute aglomerate, cea mai aglomerată din România. Ruta care va permite introducerea transportului dedicat Florești-Cluj-Napoca după finalizarea lucrărilor la acest tronson de centură. De ce mă aflu aici? Mă aflu aici pentru a atenționa foarte serios antreprenorul general Viarom S.A cu privire la faptul că riscă, după datele pe care le-am la momentul de față, să nu termine lucrarea la termen (lucru care s-a și întâmplat - n. red.). Termenul contractual astăzi (2 iunie 2025 - n. red.) este 4 ianuarie 2026. Înțeleg că a plouat, înțeleg că e vreme rea, înțeleg că pot să fie probleme, aceste lucruri se pot avea în vedere la terminul contractual, dar după datele pe care le văd astăzi în teren, după informațiile pe care le-am primit, nu veți termina lucrarea la timp și vreau să știe toți clujenii, toți cei care locuiesc în Florești, să vi se adreseze dumneavoastră distinsă firmă Viarom, pe lângă sancțiunile legale prevăzute de lege, dacă nu terminați lucrarea în termenul legal. Repet, 4 ianuarie 2026 plus acele perioade de timp prevăzute de lege care se pot adăuga la lucrări”, a transmis primarul Emil Boc, în iunie 2025.

Drumul „prin spate”, una dintre alternativele pentru floreștenii care merg în Cluj-Napoca

Totodată, în Florești mai există drumuri care fac legătură cu municipiul Cluj-Napoca, unul dintre ele, pe „prin spate” pe la Vivo/Metro, pe Răzoare.

Acolo, legătura cu strada Răzoare Florești se face cu strada Crizantemelor, unde urcă floreștenii cu mașinile pentru a ajunge în Cluj-Napoca.

Recent au început lucrările de reabilitare pe strada Crizantemelor din Florești.

„Începând cu data de 24.02.2026, demarăm lucrările de reabilitare a străzii Crizantemelor, pe tronsonul cuprins între strada Răzoare și str. Tăuțiului”, a transmis Primăria Florești, luni, 23 februarie 2026, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Pe durata lucrărilor, traficul auto va este restricționat temporar, astfel:

Între orele 09.00 și 17.00

circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandă

vor fi instalate semafoare pentru dirijarea traficului

Între orele 17.00 și 09.00

circulația se va desfășura pe ambele benzi

în anumite zone, partea carosabilă va fi la nivel de piatră

În zonă a fost pus un semafor automat.

Asfaltul a fost ras pe strada Crizantemelor și se va pune un strat nou, de la zero.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: