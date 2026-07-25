Cum va fi vremea astăzi, 25 iulie, în Cluj-Napoca. ANM anunță temperaturi de până la 25 de grade

Clujenii vor avea parte astăzi, 25 iulie, de o zi cu vreme plăcută, perfectă pentru activități în aer liber. Spre seară, însă, sunt posibile averse și descărcări electrice.

Clujenii vor avea parte astăzi, 25 iulie, de o zi cu vreme plăcută, perfectă pentru activități în aer liber / Foto: monitorulcj.ro

Potrivit ANM, pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, iar temperaturile vor urca până în jurul valorii de 25 de grade Celsius. Spre seară, însă, instabilitatea atmosferică își poate face simțită prezența, existând condiții pentru ploi de scurtă durată, specifice sezonului.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 13 grade Celsius, astfel că vremea va deveni răcoroasă.

Cei care și-au făcut planuri în aer liber nu ar trebui să aibă probleme în prima parte a zilei, însă este recomandat să urmărească evoluția vremii și să nu uite hainele groase acasă dacă intenționează să rămână afară până seara.

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