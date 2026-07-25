Val de insolvențe la jumătatea anului. Clujul, printre județele afectate de numărul mare de falimente

Aproape 710 firme și PFA-uri au intrat în incapacitate de plată doar în prima lună a verii. Comerțul și construcțiile conduc topul sectoarelor cele mai lovite la nivel național.

Val de insolvențe la jumătatea anului. Clujul, printre județele afectate de numărul mare de falimente / Foto: Pixabay.com

Numărul societăților comerciale și al PFA-urilor ajunse la stadiul de insolvență a înregistrat mari creșteri la mijlocul acestui an. Numai pe parcursul lunii iunie, 709 entități economice au intrat oficial în procedură de insolvență la nivel național, notează Agerpres.ro.

Harta problemelor financiare plasează județul Cluj în eșalonul zonelor cu un număr ridicat de cazuri. În luna iunie, la nivelul județului au fost consemnate 29 de insolvențe, un nivel identic cu cel înregistrat în Prahova. Cele mai afectate regiuni au fost Capitala, cu 119 dosare, urmată de Bihor (63 de cazuri), Ilfov (45) și Timiș (42).

Comerțul și construcțiile, domeniile cele mai vulnerabile

Anul acesta, falimentul a lovit cel mai dur sectorul comercial și pe cel al șantierelor. Comerțul a avut cel mai mare număr de insolvențe, cu 229 de firme intrate în procedură, de cinci ori mai mult față de prima jumătate a anului 2025.

Un număr mare de insolvențe s-a înregistrat și în domeniul construcțiilor. În prima jumătate a acestui an, 210 firme și PFA-uri au întrat în insolvență, cu aproximativ 412% mai mult față de luna iulie a anului trecut.

Excepție nu face nici domeniul transportului și depozitării, cu 132 de cazuri, dar nici industria prelucrătoare, unde 128 de societăți au intrat în insolvență, , cu peste 312% mai multe față de aceeași perioadă a anului anterior.

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